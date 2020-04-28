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İngiltere’de Türk Göçmenler Davayı Kaybetti

28.04.2020 16:05 | Son Güncelleme

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın göçmenlik kurallarını değiştirmesinin ardından ''Ankara Anlaşması'' adı verilen çalışma vizesiyle ülkeye gelen Türk göçmenler, İçişleri Bakanlığı’na açtıkları davayı ikinci kez kaybetti

İngiltere’de Türk Göçmenler Davayı Kaybetti

İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın göçmenlik kurallarını değiştirmesinin ardından ''Ankara Anlaşması'' adı verilen çalışma vizesiyle ülkeye gelen Türk göçmenler, İçişleri Bakanlığı’na açtıkları davayı ikinci kez kaybetti.

İçişleri Bakanlığı, 26 Mart 2018 tarihinde aldığı kararla bir gecede göçmenlik kurallarını değiştirmiş; oturum başvurularına 4 değil 5 yılı doldurma şartı, orta derecede İngilizce dilbilgisi zorunluluğu ve 2.390 sterlin başvuru ücreti getirmişti.

Sosyal medyada örgütlenen Ankara Anlaşması’ndan faydalananlar, aralarında 100 bin sterlin toplayıp konuyu mahkemeye taşıyarak iki yıl boyunca bu kararla mücadele etti.

İngiliz yargısı, ilk mahkemede ve sonrasında yapılan başvuruları haksız buldu. Son mahkeme oturumunu video konferansla yapan Yargıtay da yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Ankara Anlaşması’yla göçmenliğe başvuran Türk vatandaşları, büyük bir fabrikadan ayakkabı boyacılığına uzanan iş yelpazesinde, kendi şirketlerini kurup 5 yıl boyunca vergi vermeyi sürdürebilirlerse bu sürenin sonunda getirilen şartları sağlayıp oturum izni alabilecek.

Türkiye ve AB arasında, 1963 yalında yapılmış bir dizi ticaret anlaşmasının ‘emeğin serbest dolaşımı’ başlığı altında yer alan ve halen yürürlükteki maddeleri ‘‘Ankara Anlaşması’’ olarak anılıyor. İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı rakamlara göre Ankara Anlaşması’na 2015’de sadece İngiltere içinde 3.135 Türk vatandaşı başvurmuş; bunu 2016’da 3.560, 2017’de 5.205 ve 2018’de 7.607 kişi izlemişti.

Birkaç bin sterlin sermayeyle iş planı yapan her Türk vatandaşı halen bu vizeye başvurup İngiltere’ye göç edebiliyor. Başvurular ücretsiz, ancak İngilizce. Bu da danışmanlar, çevirmenler, avukatlar ve muhasebeciler gibi meslek gruplarından kişilerin sadece Türk vatandaşlarından gelen başvuruların yoğunluğu sayesinde, 20 yıldan uzun süredir bunu kazançlı bir sektöre dönüştürmüş durumda.

Ankara Anlaşması’yla farklı bir iş planıyla ülkeye gelip, bu konuda danışmanlık yapmaya başlayanların sayısı da gün geçtikçe artıyor.

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