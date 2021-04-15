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İngiltere’de Türkiye Göçmenleri Yeniden İşbaşı Yaptı

15.04.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dört aylık sıkı bir karantina sonrası gelen normalleşme adımlarıyla İngiltere’de hayat hareketlenmeye başladı. VOA Türkçe'den Barış Çimen, dört ay evde kaldıktan sonra pazardaki giysi tezgahlarını kuran göçmenlerle konuştu

İngiltere’de Türkiye Göçmenleri Yeniden İşbaşı Yaptı

Dört aylık sıkı bir karantina sonrası gelen normalleşme adımlarıyla İngiltere’de hayat hareketlenmeye başladı.

Çoğu başkent Londra’da yaşayan Türkiye göçmenleri de yaşadıkları semtlerde canlılığın yeniden başlamasından memnun.

Dört ay evde kaldıktan sonra pazardaki giysi tezgahlarını kuran göçmenlerin VOA Türkçe’yle paylaştıkları ortak görüş, ne geçim ne de can sıkıntısı oldu. “Hayatımız boyunca, böyle bir tatil yapmamış, çocuklarımızla bu kadar zaman geçirememiştik” dediler.

“En azından dinlendik”

Tezgahı yeniden kuracağı ilk sabahı zor ettiğini, heyecandan gece uyuyamadığını söyleyen Mülkiyet Özdemir “Dört ay boyunca nasıl geçindiniz” sorusuna, “Sağ olsun başbakanımız (Boris Johnson) bize iyi baktı” sözleriyle yanıt verdi.

“Maaşları devlet ödedi“

İngiltere’de, salgının başladığı bir yıldan bu yana gerçekleşen üç karantina döneminde de hükümet, kapanma kararı aldığı iş yerlerinde çalışan herkesi raporlu sayarak evde oturttu ve maaşlarını Hazine’den ödedi.

Aylık gelirlerinin %80’ini devlet ödedi

‘İş koruma programı’ olarak adlandırılan ve bordrolu kişileri kapsayan maaş programının, pazar tezgahında çalışanları ilgilendiren başlığı “serbest meslek gelir desteği programı.”

Serbest meslek sahipleri Vergi Dairesi’ne bildirdikleri son üç yıllık gelirlerinin ortalamasının yüzde 80’ini bu şekilde alıp geçimlerini devam ettirebildi.

Diğer bir tezgahta haftanın altı günü iç çamaşırı ve çorap satarak hayatını kazanan Aydın Sabaz da aynı şekilde geçimini sağlayabildiği için hükümete şükran duyduğunu söyledi.

VOA Türkçe Avrupa’nın en uzun pazar yerinde

Londra’nın her milletten göçmenine hem iş hem de yuva olan Walthamstow adlı semtinde, Avrupa’nın en uzun pazar yeri olmakla meşhur mekanın, yiyecek içecek satan çalışanları dışında herkes, aynı şekilde maaşını devletten aldı, karantinayı evde geçirdi.

Gelir desteğine rağmen evde değil hayatın içinde olmak istediğini söyleyen kumaş satıcısı Hasan Sabaz, aşı dahi olduğunu ve ikinci doz için randevu gününü beklediğini söyledi.

İngiltere’nin e-devlet sayfasında sık sık güncellenen rakamlara göre ilk doz aşısı olan kişi sayısı nüfusun yarısını, 32 milyonu geçti. İki dozu da olup aşı sürecini tamamlayanların sayısı ise 8 milyona yaklaştı.

Pazar tezgahında çalışanların çoğu ilk dozunu olmuş durumda. Hasan Sabaz, Oxford aşısı olduğunu ve bir-iki gün ateşlenme dışında bir şikayetinin olmadığını söyledi.

“Corona’yı evde atlattım”

Fatma Şeşe adlı göçmen ise 2020’nin son ayında Corona olduğunu ama atlattığını anlatırken İngiliz sağlık sisteminin bu durumda nasıl bir yol izlediğinin ipuçlarını verdi.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından telefonla görüştüğü aile doktorunun, ağrı kesici dışında bir ilaç vermediğini söyleyen Şeşe, 10 gün evde karantinada kalarak hastalığı atlattığını söyledi. Doktoru “eğer kötüleşirseniz, acili arayın” demiş. Hastalığı atlattıktan iki ay sonra kendisine Pfizer aşısı yapıldığını söyleyen Şeşe bir hafta boyunca ateş ve titreme şikayeti yaşadığını ama sonra atlattığını söyledi. Aşıdan hemen sonra kendisine verilen broşürde de olası şikayetler konusunda bilgilendirmiş.

Farkı cinsiyette ve yaştaki diğer yetişkin göçmenlerin de aşı sonrası deneyimleri birbirine yakın nitelikte.

Walthamstow pazarının Türkçe konuşan esnafının ortak dileği karantinanın bir daha gelmemesi.

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