İngiltere’de Türkler’in Corona’yla Sınavı

İngiltere’de Türkler’in yoğun olarak yaşadığı ve çalıştığı başkent Londra’daki Harringay semti, ülkede Corona’ya rağmen süren yaşamın gözlemlenebileceği en canlı merkezlerden biri. VOA Türkçe Londra Muhabiri Barış Çimen’in kameraya kaydettiği görüntülerde, kısıtlamaların en ciddi uygulandığı üçüncü karantinada dahi hayatın sanki normal akışındaymış gibi sürdüğü görülüyor. Mutasyonlu Corona’nın ve hızlı bir şekilde 100 bin sınırını aşan ölümlerin Türk göçmenler arasında nasıl etkiler yarattığını ve neler yaptıklarını öğrenmek için yaptığımız röportajlarda, İngiltere’nin genelinin dışında farklı bir tablo ortaya çıktı. Mart ayında zatürree şikayetiyle ambulansla hastaneye kaldırıldığını anlatan restoran şefi Oruç Mesut, “insanlar bu virüsü şakaya alıyor” diyerek ölümle yaşam arasında gidip geldiği zor anları paylaştı. Karantina kapsamı dışında kaldığı için iş yeri sadece paket servisine açık Gaziantep baklavacısı Mehmet Demirbaş iki kez Corona olduğunu ve ateşlenen çocuğuna yapılan test sonrası da virüsün tüm aileye bulaştığının anlaşıldığını anlattı. Kendisinin hafif atlatmasına rağmen eşinin hiç de o kadar şanslı olmadığını, hastalık sırasında yaşadığı zorluklardan örnekler vererek paylaşan Demirbaş, virüsü ikinci kez dükkana gelen müşteriden kaptığını söyledi.

O sırada okul çağındaki iki kızıyla baklava almaya gelen bir müşteri, Corona yüzünden 9 aydır annesini dahi ziyaret edemediğinden yakındı. Büyük kızı diş randevusu nedeniyle hazır dışarı çıkmışken epey uzun bir süre sonra baklavacıya uğrama fırsatı yakaladığını söyledi. Küçük kızı ise kısıtlamalar nedeniyle aylardır kapalı olan okulunu özlediğini ama öğretmenlerini, arkadaşlarını bilgisayar üzerinden de olsa görebilmekten memnun olduğunu anlattı. Trafiğin normal akışında devam ettiği, iki katlı kırmızı otobüslerin duraklardan yolcular alıp indirdiği Green Lanes caddesinde elinde bisikleti, arkadaşlarıyla sohbet ederken VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan müzisyen Cabbar Boziye, Corona virüsünden korunmadığını söyledi. Boziye, uzun süre Hindistan’da yaşadığı için virüslerle mücadelede zaten deneyim sahibi olduğunu ileri sürerek hastalığı geçirmiş olduğunu sandığını belirtti. Önder Genç adlı Ankara Anlaşmalı grafik tasarımcısı ise Corona’yı ayakta atlattığını anlatırken İngiltere Sağlık Sistemi NHS’in kendisi gibi hastalığı hafif geçirenlere yaklaşımından örnekler verdi. Corona’ya kıyasla gripte bile izolasyon dışında uygulanabilecek tedaviler ve ilaçlar olmasına şaşırdığını anlattı.