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İngiltere'de üç aşamalı yeni bir koronavirüs önlem planı açıklanıyor

12.10.2020 03:25 | Son Güncelleme

Başbakan Boris Johnson'ın, koronavirüs salgını ile ilgili olarak "üç aşamalı sınırlama" planını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor. Ülkenin kuzeyindeki Liverpool kentine, bu yeni önlem planı çerçevesinde, en sert sınırlamaların getirilebileceği belirtiliyor.

İngiltere'de üç aşamalı yeni bir koronavirüs önlem planı açıklanıyor

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, koronavirüs salgını ile ilgili olarak "üç aşamalı sınırlama" planını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

Ülkenin kuzeyindeki Liverpool kentine, bu yeni önlem planı çerçevesinde, en sert sınırlamaların getirilebileceği belirtiliyor.

BBC'ye konuşan bir hükümet yetkilisi, kentteki restoranların, paket servis dışında kapatılacağını söyledi.

İngiltere'de Pazar günü kaydedilen verilere göre, 12.872'de koronavirüs tespit edildi ve 65 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetin yeni uygulamaya koyacağı plan, ülkedeki bölgelerin, vaka artışları ile orantılı olarak üç aşamalı sınırlamalardan biri ile tanımlanmasını öngörüyor.

Yeni plan ile, yerel çapta sınırlama yaklaşımı resmiyet kazanacak.

Üçüncü aşamanın devreye sokulacağı Liverpool kentinde, bir ev halkı ancak belirledikleri diğer bir ev halkı ile sosyalleşebilecek.

Ulaştırma, okul, iş ve transit geçiş özelinde sınırlanacak. Kent dışından kişilerin şehirde kalışına izin verilmeyecek.

Diğer aşamalar neleri içeriyor?

Daha düşük seviyede olan iki numaralı aşamada ise insanlardan kilit önemde olmayan ulaşımı sonlandırmaları istenecek. Yine bir ev halkı ancak belirledikleri bir başka ev halkıyla sosyalleşebilecek.

Birinci aşama ise, şu anda İngiltere'de ulusal çapta uygulanan sınırlamaları içeriyor.
pair walk past sign

Buna göre farklı evlerden en fazla altı kişi kapalı ya da açık ortamda bir arada olabiliyor. Barlar ve restoranlar akşam 10'da kapatılıyor.

Başbakan Boris Johnson, Pazar günü kabinesindeki isimlerle bir araya gelerek, yeni sistemle ilgili son düzenlemeleri ele aldı.

Ancak plan ülkede tartışma yaratmış durumda. Manchester kentinin İşçi Partili vekilleri, üçüncü aşama sınırlamaların uygulamaya konulmasını desteklemediklerini duyurdular.

Ülkenin kuzeyinde ve orta bölgelerinde daha sert önlemler içeren sınırlama seviyesinin yürürlüğe konulması bekleniyor.

İngiltere'de virüs bulaştırma katsayısı olan R sayısının 1.2 ila 1.5 arasında olduğu değerlendiriliyor. Katsayının 1'in üzerinde olduğu her sayı, vakaların artış halinde olduğunu gösteriyor.

Ülkenin önde gelen uzmanlarından Profesör Peter Horby, vakaların artışa geçmesi sonrası ulusal çapta bir kısıtlamanın olası olduğunu kaydetti.

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