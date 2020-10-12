İngiltere'de üç aşamalı yeni bir koronavirüs önlem planı açıklanıyor

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, koronavirüs salgını ile ilgili olarak "üç aşamalı sınırlama" planını Pazartesi günü açıklaması bekleniyor.

Ülkenin kuzeyindeki Liverpool kentine, bu yeni önlem planı çerçevesinde, en sert sınırlamaların getirilebileceği belirtiliyor.

BBC'ye konuşan bir hükümet yetkilisi, kentteki restoranların, paket servis dışında kapatılacağını söyledi.

İngiltere'de Pazar günü kaydedilen verilere göre, 12.872'de koronavirüs tespit edildi ve 65 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetin yeni uygulamaya koyacağı plan, ülkedeki bölgelerin, vaka artışları ile orantılı olarak üç aşamalı sınırlamalardan biri ile tanımlanmasını öngörüyor.

Yeni plan ile, yerel çapta sınırlama yaklaşımı resmiyet kazanacak.

Üçüncü aşamanın devreye sokulacağı Liverpool kentinde, bir ev halkı ancak belirledikleri diğer bir ev halkı ile sosyalleşebilecek.

Ulaştırma, okul, iş ve transit geçiş özelinde sınırlanacak. Kent dışından kişilerin şehirde kalışına izin verilmeyecek.

Diğer aşamalar neleri içeriyor?

Daha düşük seviyede olan iki numaralı aşamada ise insanlardan kilit önemde olmayan ulaşımı sonlandırmaları istenecek. Yine bir ev halkı ancak belirledikleri bir başka ev halkıyla sosyalleşebilecek.