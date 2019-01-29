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İngiltere'de üniversiteliler yeni Brexit referandumu istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 00:19 | Son Güncelleme

YouthSight anketine göre, üniversite öğrencilerinin yüzde 69'u Brexit konusunda yeni referandum talep ediyor - İngiliz parlamentosu yarın Brexit konusunda dönüm noktası olabilecek bir dizi oylamaya hazırlanıyor

LONDRA (AA) - İngiliz parlamentosu yarın ülkenin AB'den ayrılması (Brexit) konusunda bir dizi kritik oylamaya hazırlanırken, ülkedeki üniversite öğrencileri arasında yapılan ankete göre öğrencilerin yüzde 69'u yeni referandum istiyor.

YouthSight araştırma şirketinin bin üniversite öğrencisi arasında yaptığı ankete göre, Brexit konusunda yeni bir referandum isteyenlerin oranı yüzde 69'a yükseldi. Aynı kuruluşun geçen yıl yaptığı ankette bu oran yüzde 62 düzeyindeydi.

Ankete göre ana muhalefetteki İşçi Partisi'ne destek ise yüzde 62'den yüzde 52'ye düştü. Bu sonuçta, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in Brexit konusundaki ikircikli tutumunun etkili olduğu belirtiliyor.

AB'ye tam üyeliğe karşıt görüşleriyle bilinen Corbyn, İşçi Partisi liderliğine geldikten sonra tutumunu, ülkeyi gümrük birliği ve tek pazar içinde tutacak bir formüle destek verme yönünde kısmen değiştirdi.

Ancak Corbyn parti içi muhalefetin ve kamuoyunun, Brexit konusunda yeni referanduma gidilmesi taleplerine destek vermekten kaçındı.

Corbyn'in Brexit konusundaki açmazı 2015'te liderliğe gelmesinden bu yana kendisini devirmeye çalışan parti içi muhalefetin de elini güçlendirdi.

Siyasi gözlemciler Corbyn'in Brexit konusundaki tutumunun, hem parti içi mücadelede hem de 2017'de yapılan erken seçimde kendisini destekleyen genç seçmeni küstürdüğü değerlendirmesini yapıyor.

Corbyn'e karşı parti içi muhalefeti örgütleyen eski başbakan Tony Blair ise Brexit'in durdurulması için kampanya yürütüyor.

- Kritik oylamalar yarın

Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması için 15 Ocak'ta parlamentoda yapılan oylamada ağır bir yenilgi almasının ardından, milletvekillerini yarın da Brexit konusunda bir dizi oylamaya hazırlanıyor.

Hükümetin parlamentoya sunduğu yeni Brexit önergesine milletvekilleri bir dizi değişiklik teklifi verdi.

Brexit karşıtı milletvekillerinin yarın öncelikle ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılık ihtimalini ortadan kaldıracak bir adım atması bekleniyor.

Parlamentonun Brexit tarihini erteleyecek bir değişiklik teklifini kabul etmesi de güçlü ihtimaller arasında yer alıyor.

Başbakan May ise milletvekillerini Brexit tarihinin ertlenmesi durumunda, ülkenin AB'den ayrılmasının imkansız hale gelebileceği yönünde uyardı.

Ancak May'in kabinesi içinde de görüş ayrılıkları bulunuyor. Maliye Bakanı Philip Hammond ve Çalışma Bakanı Amber Rudd'un da aralarında ye aldığı bazı bakanlar "anlaşmasız Brexit" ihtimalini ortadan kaldırma teklifine destek veriyor.

May'in yarınki oylamalarda partisinin parlamento grubunu disiplin altında tutma girişiminde bulunmasının bazı bakanların istifasını beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

Öte yandan May'in Brüksel ile anlaşmadaki "tedbir maddesini" değiştirmek için müzakere yürüttüğü ifade ediliyor. May'in, İngiltere'yi gümrük birliğinin bir versiyonu içinde tutacak bu maddeye bir zaman tahdidi veya tek taraflı çıkış mekanizması ekletmeyi başarması durumunda, eski anlaşmayı yeniden parlamentoya sunabileceği belirtiliyor.

"Tedbir maddesi" İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit sonrasında sınır çekilmemesini sağlamaya dönük bir garanti mekanizması niteliğindeydi.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı almıştı.

Normal sürecin işlemesi durumunda ülke 29 Mart'ta anlaşmayla veya anlaşmasız olarak AB’den ayrılmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit ingiltere Jeremy Corbyn Theresa May YouSight

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