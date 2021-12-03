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İngiltere’de yapılan araştırma mRNA aşıları ile yapılan 3. dozun en yüksek koruma sağladığını gösterdi

03.12.2021 06:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yedi farklı Covid 19 aşısı üzerinde yapılan bir araştırma, üçüncü aşılar söz konusu olduğunda Pfizer ve Moderna'nın en yüksek korumayı sağladığını ortaya koydu.

İngiltere’de yapılan araştırma mRNA aşıları ile yapılan 3. dozun en yüksek koruma sağladığını gösterdi

İngiltere'de yedi farklı Covid 19 aşısı üzerinde yapılan bir araştırma, üçüncü aşılar söz konusu olduğunda Pfizer ve Moderna'nın en yüksek korumayı sağladığını ortaya koydu.

Bu çalışma 3. doz Covid aşıları üzerinde yapılan ilk araştırma olma özelliği taşıyor.

İngiltere'de yetkililer üçüncü dozu Pfizer ve Moderna aşıları ile yapma kararı almıştı.

Çalışmada, değerlendirmeye alınan tüm aşılar, Covid'e karşı bağışıklığı güçlendirdi.

Araştırmacılar, 3. doz aşının, Omicron varyantı kaynaklı ölüm ve ağır hastalıkları engelleme konusunda koruma sağlayacağına dair işaretler olduğunu da söylüyor.

Aynı çalışmayı yapan ekip, stokların daha uzun gitmesi için, Pfizer'ın yarım dozunun bile bağışıklığı güçlendirmek için kullanılabileceğini öngörüyor.

Bu sonuçlarla paralellik gösterir biçimde, İngiltere hükümeti, gelecek iki yılda yapılmak üzere 114 milyon doz ekstra aşı siparişi verdi.

Hatırlatıcı aşı olarak tanımlanan 3. doz, enfeksiyon riskini yüzde 93'ten fazla azaltıyor.

Pfizer, halka hatırlatıcı aşı yapılmasının, yıllık olarak gerçekleşebileceğini öngörüyor.

3. doz olarak 7 aşı teste alındı

Southampton Üniversitesi tarafından yapılan ve Lancet Dergisi'nde sonuçları yayımlanan araştırmaya 3 bin kişi katıldı.

AstraZeneca veya Pfizer'la ikinci dozlarını olan deneklere, üç ay sonra 3. dozları yapıldı.

A woman being vaccinated with a booster jab in November in the UK

3. doz olarak 7 aşı teste alındı. Deneklere yapılan, Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Moderna, Novavax, Janssen, Curevac ve Valneva aşılarının tamamı bağışıklık seviyesini yükseltti.

Ama yapılan değerlendirmede mRNA tipi aşılar olan Moderna ve Pfizer'ın daha fazla antikor ve T hücresi oluşturduğu gözlemlendi.

Bu iki aşının özellikle iki doz AstraZeneca üzerine yapıldığında çok daha iyi sonuç verdiği değerlendirildi.

Araştırmacılar, 3. doz ile birlikte mevcut tüm varyantlara güçlü bir bağışıklık gözlemledi. Aynı durumun, Omicron varyantı için de gerçekleşmesi umuluyor.

Araştırmayı yapan ekipten Prof. Saul Faust, Omicron varyantının da bu aşılarla üstesinden gelinmesini umduğunu söyledi.

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