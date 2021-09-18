İngiltere'de yapılan araştırma: 'Sıtma hastalığı yüzde 70 oranında azaltılabilir'

Afrikalı çocukların sıtmadan korunması için yeni yöntemler geliştirmek amacıyla yapılan bir araştırma, sıtmanın yol açtığı ağır hastalıklar ve ölümlerin, var olan ilaçlar ve aşının farklı şekilde kullanımıyla yüzde 70 oranında azaltılabileceğini ortaya koydu.

Afrika'da sıtmadan kaynaklı ölümlerin en fazla görüldüğü 5 yaş altı çocuklara, sıtmanın her sene en fazla yayıldığı mevsim öncesi önleyici ilaçlarla birlikte aşı yapmak, hastalığın daha az yayılması için çok ciddi bir etki yapabilir.

Londra'da yapılan ve New England Tıp Dergisi'nde yayımlanan araştırma için Burkina Faso ve Mali'de 17 aylık veya daha küçük 6 bin bebek ve çocuk takip edildi.

Buna göre, her yıl Haziran ayında başlayan, sıtma bulaştıran sineklerin sayısının ikiye katlandığı aşırı yağışlı dönem öncesi bu çocuk ve bebeklere önleyici ilaçlarla birlikte etkili olduğu kanıtlanmış sıtma aşısının yapılması, ciddi bir olumlu etki yaptı.

Araştırma ekibinin başındaki, Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'ndan Prof. Brian Greenwood, "İki ülkede de hem sıtma kaynaklı hastaneye yatışlar hem de ölümler çok azaldı. Bu kadarını biz de beklemiyorduk" dedi.

3 yıl süren araştırmada her yıl sıtma sezonu öncesi 3 doz aşı ve ilaçların ardından bir de yağışlar öncesi ek doz aşı vurulduğunda, Afrika'da milyonlarca çocuğunun hayatının kurtarılabileceği ortaya çıktı.

Bölgede her yıl 400 bin, bulan sıtma kaynaklı ölümlerin büyük çoğunluğu, 5 yaşın altındaki çocuklarda görülüyor.

Sahraaltı Afrika'nın büyük bir bölümünde bu sorun hâlâ çok ciddi bir sağlık krizine yol açıyor.

Tüm aşı dozlarını ve ilaçları alan çocuklarda;

624 sıtma vakası görüldü

11 çocuk ağır semptomlarla hastaneye kaldırıldı

Üç çocuk hayatını kaybetti

Sadece önleyici ilaçları alan çocuklar arasında ise;

1661 sıtma vakası görüldü

37 çocuk hastaneye kaldırıldı

11 çocuk hayatını kaybetti

Böylece hem aşı hem ilaç tedavisi olan çocuklarda sıtmanın ve olumsuz sonuçlarının çok daha az görüldüğü kayıtlara geçti.

RTS,S adı verilen ve 20 yıl önce GlaxoSmithKline tarafından üretilen sıtma aşısı, karaciğerde hızla çoğalabilen parazitleri öldürüyor. İlaçlar da aynı parazitleri alyuvarlardayken yok ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel sıtma programı direktörü Dr. Pedro Alonso, çalışmanın sonuçlarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Aşılar şimdiden Gana, Kenya ve Malawi'deki 740 binden fazla çocuğa ulaştırıldı.

Araştırmaya katılan çocuklarda endişe verici herhangi bir yan etkiye de rastlanmadı.

