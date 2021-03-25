İngiltere'de yapılan araştırmalar: 'Uzun Covid' en çok orta yaştaki kadınları etkiliyor

İngiltere'de yapılan iki ayrı araştırma, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalandıktan aylar sonra hala iyileşemeyenlerin ağırlıkla orta yaştaki kadınlar olduğunu ortaya koydu. H**astalığın**ın ilk tedavisi yapıldıktan sonra etkisini aylarca sürdürmesi 'Uzun Covid' diye adlandırıl**ıyor.**

Araştırmaya katılanların yüzde 70'inin, koronavirüse yakalandıktan beş ay sonra hala anksiyete, nefes darlığı, aşırı yorgunluk, kas ağrıları ve zihin bulanıklığı gibi bir çok rahatsızlık çektikleri ve en çok da orta yaş grubundaki kadınların etkilendiği gözlendi.

Ama aynı araştırmaya göre, hastalığın etkilerinin uzun sürmesinin, ilk başta ağır geçirilip geçirilmemesiyle bir bağlantısı yok. Daha hafif geçirenlerde de uzun dönemli etkiler görülebiliyor.

Orta yaş grubundaki kadınlarda etkilerin daha uzun süre görülmesi, uzmanlara göre kadın bedeninin hastalıkla mücadelede gösterdiği farklılıklarla açıklanabilir.

Araştırmada neler incelendi?

Daha kapsamlı olan ve henüz bağımsız uzmanların yorumlamadığı Leicester Üniversitesi'nin araştırmasında, geçen yıl Birleşik Krallık'ta Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılan 1000 hastanın durumu izlendi.