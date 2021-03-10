İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, genç kadınların neredeyse tümü cinsel tacize uğruyor, ancak çoğu bildirilmiyor

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, genç kadınların hemen hemen tümü cinsel tacize maruz kalıyor. Ancak kadınların büyük çoğunluğu, yetkililerin bu tacizle gerektiği şekilde ilgilenmediğine inanıyor. Birleşmiş Milletler'in kadın çalışmalarının İngiltere kolu UN Women UK tarafından yapılan araştırma, 18-24 yaş grubundaki kadınların yüzde 97'sinin, tüm yaşlardan kadınların da yüzde 80'inin kamusal alanda tacize uğradığını ortaya koydu. İngiliz Guardian gazetesinde yayımlanan haberde, UN Women UK'den Claire Barnett'ın, "Bu bir insan hakları krizi. 'Bu sorun çözülemeyecek kadar zor' demek yetmiyor; hemen ele alınması gerekiyor" görüşüne yer veriliyor. Barnett, "Genç kadınların nesne olarak görülmemek veya saldırıya uğramamak için davranışlarını sürekli deşitirmeye çalıştığını görüyoruz. Daha yaşlı olanlar da karanlıkta, hatta kışın gündüz vakti evden çıkma halinde ciddi güvenlik kaygıları taşıyor" diyor. Anket şirketi YouGov'ın yaptığı ve 1000 kadının katıldığı araştırmada ayrıca cinsel taciz sorunlarını ele alma isteği ve becerisi bakımından İngiltere'de yetkililere güven duyulmadığı ortaya konuluyor.