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İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 'geri dönüşüm işe yaramıyor'

12.07.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

100 bin hanenin plastik atıklarının sayıldığı araştırmada ülke genelinde her yıl ortalama 100 milyar parça plastiğin çöpe atıldığı belirlendi.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 'geri dönüşüm işe yaramıyor'

İngiltere'de Mayıs ayında çevre örgütlerinin öncülüğünde yapılan "Büyük Plastik Sayımı"ndan çarpıcı sonuçlar çıktı.

100 bin hanenin plastik atıklarının sayıldığı araştırmada ülke genelinde her yıl ortalama 100 milyar parça plastiğin çöpe atıldığı belirlendi.

Araştırmaya katılan hanelerden haftada 66 parça plastik atık çıktı.

Araştırmaya öncülük eden çevre kuruluşları Greenpeace ve Everyday Plastic, geri dönüşümün kendi başına bir çözüm olmadığına dikkat çekti. Greenpeace'in plastik aktivisti Chris Thorne, "Bu dudak uçuklatacak miktarda bir atık" dedi.

Thorne, "Bunu geri dönüşümle halledebileceğimiz söylemi sektörün göz boyamasından başka bir şey değil. Her yıl 100 milyar parça plastik atık üretiyoruz. Ve geri dönüşüm devede kulak" diye konuştu.

Plastik atıkların yüzde 45'i ihraç ediliyor

Araştırmaya katılanlardan bir hafta süreyle çöpe attıkları plastik kapların sayısı ve türünü kaydetmeleri istendi.

Bunlardan yüzde 83'ünün yiyecek-içecek paketi olduğu belirlendi. En yaygın atıklar sebze ve meyve paketleri.

İngiltere'de resmi istatistikler, plastik atıkların yüzde 45'inin ülke dışına gönderildiğine işaret ediyor.

2021 verilerine göre ülkede haneler yılda 2,5 milyon ton plastik atık üretiyor. Bunun yüzde 44,2'si geri dönüştürülüyor.

Bu atıkların yüzde 55'i İngiltere'de geri dönüştürülüyor. Kalanı ise ihraç ediliyor. En çok plastik Türkiye'ye gönderiliyor.

Bazı plastik türlerini geri dönüştürmek daha zor.

Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili rapora göre tüm plastik türlerini ayrıştırmak ve geri dönüştürmek aynı derece kolay değil.

Plastik şişelerin yüzde 61'i, plastik saklama kaplarının yüzde 36'sı ve plastik filmlerin sadece yüzde 8'i geri dönüştürülüyor.

Plastik Sayımı'nda çöpe atılan plastiklerin çoğunun geri dönüştürmesi daha zor olan yumuşak plastikler olduğu görüldü.

Recoup adlı kuruluşun verileri referans alınarak yapılan hesaplamaya göre aslında ülkedeki plastik atıkların sadece yüzde 12'si İngiltere'de geri dönüştürülüyor.

Everyday Plastic'in kurucusu Daniel Webb, BBC'ye açıklamasında, "Geri dönüşüm işe yaramıyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Eğer gerçekten geri dönüştürdüğümüzü düşünüyorsak böyle devam edelim. Ancak ürettiğimiz miktarı azaltırsak attığımız plastiği azaltırız" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Ekim 2021'de bir okulu ziyaretinde çocuklara, "Geri dönüşüm işe yaramıyor. Çözüm bu değil" ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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