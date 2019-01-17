HABER

İngiltere'de yedek askerlere "anlaşmasız Brexit" görevi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 18:48 | Son Güncelleme

Anlaşmasız Brexit hazırlıkları kapsamında yedek askerler göreve çağırıldı

LONDRA (AA) - İngiltere, anlaşmasız Brexit hazırlıkları kapsamında yedek askerleri 1 yıllığına göreve çağırdı.

Savunma Bakanlığının İngiliz Parlamentosuna verdiği bilgiye göre, anlaşmasız Brexit senaryosuna hazırlık kapsamında, ülkedeki yedek askerler 10 Şubat itibarıyla göreve çağrıldı.

Kararın gerekçesi, "AB'den anlaşmasız ayrılığın, İngiltere vatandaşlarının refahı, sağlığı ve güvenliği ile İngiltere'nin ekonomik istikrarı üzerinde yaratabileceği etkileri hafifletmekte hükümete yardım etmek" olarak açıklandı.

Yedek askerlerin 9 Şubat 2020'ye kadar görevde tutulacağı belirtilirken, kaç askerin göreve çağrılacağı bilgisine ise yer verilmedi.

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İşçi Partisi milletvekili Ian Murray, "Yedek askerlerin göreve çağrılması, anlaşmasız Brexit'in ne kadar ciddi bir tehdit olduğunu gösteriyor. Hükümetin kendi eliyle yol açtığı bir anayasal kriz nedeniyle yedek askerlerin göreve çağrılıyor olması şaşkınlık verici." ifadelerini kullandı.

- Bürokrasiye "anlaşmasız ayrılık" talimatı

İngiltere'de anlaşmasız Brexit hazırlıkları kapsamında Kuzey İrlanda'ya ilave 2 bin polis gönderilmesi kararı da alınmıştı.

İngiltere'de Theresa May hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda salı günü yapılan oylamada reddedilmesinin ardından "anlaşmasız Brexit" seçeneği kuvvet kazanmıştı.

Reddedilen anlaşma, son 40 yılını AB ile bütünleşik geçiren İngiltere'ye, yeni koşullara alışması için 21 aylık geçiş süreci imkanı tanıyordu. Anlaşmasız ayrılığın ise ithalatının büyük kısmını AB'den yapan ülkede başta gıda ve ilaç olmak üzere pek çok kalemde kriz yaratması bekleniyor.

Korkulan senaryonun gerçekleşmesi halinde ülkenin sınır kapılarında uzun kamyon kuyrukları ve temel ihtiyaç maddelerinin tedariğinde aksamalar da öngörülüyor.

Bürokrasiye anlaşmasız Brexit seçeceğine göre hazırlanması talimatı veren hükümet, şirketlerin ve bireylerin alması gereken tedbirlerle ilgili de bilgilendirme paketleri ve tanıtım filmleri içeren bir kampanya yapacağını açıklamıştı.

Muhalefet partileri İngiliz hükümetinden "anlaşmasız Brexit" ihtimalini dışlamasını talep ediyor ancak hükümet, bu seçeneği ülke için risklerine karşın AB ile müzakerelerde bir koz olarak elinde tutmak istiyor.

Anlaşmasız Brexit durumunda İngiltere, AB'ye 40 milyar sterlini bulan ayrılık ücretini ödemeyecek.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangınBeylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın
Buket'in babası: Kadın cinayetlerini araştırmak için komisyon kurulsunBuket'in babası: Kadın cinayetlerini araştırmak için komisyon kurulsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Brexit İngiliz Parlamentosu ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Meclis'ten geçti! Milyonlarca kiracının kirası düşecek

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı! İlk açıklama

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

İstanbul'da kar yağışı etkili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP’li Burak Erbay'dan yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 katlı binada yangın paniği

İstanbul'da yangın paniği!

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

106 metrelik lüks yatı 8 tanker zor doldurdu

FETÖ üyeliğinden hapis yatıp beraat etmişti: Gülen/CIA fırsatını bulsun yine darbe yaptırabilir!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Hollandalı gazeteci sınır dışı edildi

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Sınır dışı edildi

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.