İngiltere'de yeni Covid tedavisi denemesi: Birinci ve ikinci dozlarda farklı aşılar kullanılıyor

İngiltere'de tedarik sürecinde sorun yaşanması olasılığına karşı, birinci ve ikinci dozlarda farklı Covid-19 aşıların kullanıldığı bir deneme çalışması başlatıldı.

Uzmanlar, esnekliği artırabilecek bu yöntemin daha iyi koruma sağlama olasılığı olduğunu söylüyor.

Hükümet, en az yaza kadar mevcut aşılama yaklaşımında bir değişikliğin öngörülmediğini açıkladı.

Ortak Aşı Komisyonu'nun kararında bu aşamada BioNTech/Pfizer ya da Oxford-AstraZenaca aşısı yapılan kişilerin ikinci dozlarında da aynı aşının kullanılacağı belirtiliyor.

Ancak çok nadir durumlarda- stoklarda sadece aşılardan birinin bulunması veya ilk dozda hangi aşının kullanıldığının bilinmediği durumlarda- farklı bir aşının kullanılabileceği vurgulanıyor.

'Başka aşılarda sonuç alındı'

Uzmanlar, daha önce bunun Ebola aşılarında denendiğine ve farklı dozların daha iyi koruma sağladığına dikkat çekiyor.

Ulusal Bağışıklık Programı Değerlendirme Konsorsiyunu'nca yürütülen Com-Cov adlı çalışma kapsamında, 50 yaşın üstü 800'ün üzerindeki gönüllüye 4-12 hafta aralıkla yapılacak ikinci dozda bu iki aşıdan biri kullanılacak.