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İngiltere'de yeni hükümetin önceliği Brexit ve sağlık hizmetleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

Yeni parlamento döneminin açılışında hükümet programını açıklayan Kraliçe 2. Elizabeth: - "Hükümetimin önceliği, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasını sağlamak"

LONDRA (AA) - İngiltere Parlamentosu, Kraliçe 2. Elizabeth'in geleneksel katılımıyla yeni yasama döneminin açılışını yaparken, hükümetin önceliğinin 31 Ocak'ta, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) olduğu belirtildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin büyük zaferle çıktığı 12 Aralık seçimlerinin ardından yeni parlamento döneminin açılışında hükümet programını okudu.

Hükümet tarafından yazılan programı okuyan Kraliçe, "Hükümetimin önceliği, İngiltere'nin 31 Ocak'ta AB'den ayrılmasını sağlamak." dedi.

Brexit'in sağlanması ve bunun getireceği fırsatlardan İngiltere'nin tüm kesimlerinin en iyi şekilde yararlanması için yasalar çıkarılacağını kaydeden 2. Elizabeth, ayrılık sonrası da AB ile serbest ticaret anlaşması temelinde yeni ilişkiler kurulacağını bildirdi. Kraliçe, ayrıca diğer lider ekonomilerle de ticaret müzakerelerine başlanacağını vurguladı.

Halkın önceliklerini merkeze alan bir reform programı yürütüleceğini aktaran 2. Elizabeth, Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) iyileştirilmesi için daha önce karar verilen yaklaşık 34 milyar sterlinlik fonun yasalaşacağını belirtti.

Kraliçe, sağlık hizmetlerindeki istihdam açığının giderilmesi için adımlar atılacağını ve yeni bir vize türüyle kalifiye doktorlar, hemşireler ve sağlık uzmanlarının ülkeye hızlı bir şekilde girişlerinin sağlanacağını ifade etti.

- Göç sistemi değişiyor, hapis süreleri artıyor

Kraliçe ayrıca, hükümetin "modern, adil, puana dayalı bir göç sistemini" hayata geçirmeyi planladığını bildirdi.

Daha sonra suçla mücadele ile ilgili taahhütlerine geçen 2. Elizabeth, teröristler dahil en tehlikeli suçluların hapishanede daha uzun süre kalmasını sağlamak için yeni yasalar çıkarılacağını duyurdu.

- Bu kez otomobille geldi

Genelde Buckingham Sarayı'ndan atlı arabanın içinde ve Kraliyet atlıları eşliğinde çıkıp Westminster'daki tarihi parlamento binasına gelen Kraliçe 2. Elizabeth, bu kez otomobili tercih etti.

Değişikliğin sebebinin de sadece iki ay önce ilk Boris Johnson hükümetinin programının açıklanması sırasında geleneksel yönteme başvurulması olduğu belirtildi.

- Sembolik tören

İngiltere'de Kraliçenin yeni yasama dönemlerinin başında parlamentoya giderek hükümetin bir yıllık programını özetlediği konuşması dolayısıyla başkent Londra, renkli törenlere sahne oluyor.

Buckingham Sarayı'ndan gelen Kraliçe ve eşinin Lordlar Kamarasındaki tahtlara oturmasının ardından, Kraliyet yetkilisi parlamentonun alt kanadı olan ve bakanlar ile milletvekillerinin bulunduğu Avam Kamarasına giderek, milletvekillerini Lordlar Kamarasına, Kraliçeyi dinlemeye davet ediyor.

Bu davette Kraliçenin temsilcisi, milletvekillerini çağırmak için Avam Kamarasına doğru yürüyor ancak kamaranın kapısı Kraliyet temsilcisinin yüzüne kapanıyor, temsilci ise kapıyı üç kez çalıyor. Bunun üzerine kapı açılıyor ve Kraliçenin asası alınarak, Lordlar Kamarasına geçiliyor.

Tören, parlamentonun ve siyasetin monarşiden bağımsızlığını simgeliyor. Kraliçenin parlamentoda bulunduğu süre boyunca ise tarihi Westminster Sarayı'nda Birleşik Krallık bayrağı yerine monarşinin bayrağı dalgalanıyor.

- Keçi derisinden kap ve parşömen kağıdı

Başbakan ve milletvekillerinin Lordlar Kamarasına geçmesinin ardından ise Kraliçe 2. Elizabeth konuşmasına başlıyor. Kraliçenin konuşmasını okuduğu kağıt, parşömen kağıdına el yazısıyla yazılıyor ve mürekkebinin kuruması en az üç gün sürüyor. Konuşmanın kitapçığı ise keçi derisinden yapılmış kap içinde taşınıyor.

İngiltere'de tasarıların yasalaşması için Kraliçenin onayı gerekiyor. 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in konuşmasını çok sayıda lord, bakan, milletvekili ve diplomat dinliyor. Törenin sonunda ise Kraliçe ve eşi Buckingham Sarayı'na dönüyor.

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Avrupa Birliği Boris Johnson Brexit ingiltere Kraliçe 2. Elizabeth

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