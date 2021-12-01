İngiltere’de Yeni Varyant Yayılıyor

Corona virüsünün Omicron adı verilen yeni varyantına yakalananların sayısının artmaya başlaması İngiltere’de endişeleri artırdı. Hükümet konuyu ele almak için G-7 ülkelerine acil toplantı çağrısı yaptı.

Ülkenin kuzeyinde özellikle İskoçya’da peşi sıra tespit edilen vakalardan sonra dikkatler yerel hükümetin Sağlık Bakanı Hamza Yusuf’un açıklamalarına çevrildi.

Bakan, İskoçya’da şimdilik toplam sayısı 14’ü bulan vakaların, Güney Afrika kaynaklı bu yeni varyantla bağlantılı bir seyahat geçmişleri olmadığına dikkat çekti. Bu kişilere nasıl bulaştığıyla ilgili eldeki tek açıklama şimdilik bir tahminden ibaret. O da virüsün bir şekilde toplum içinde yayıldığı.

İklim Değişikliği toplantısı ve Rugby takımı olağan şüpheli

Varyantın nasıl ulaştığı konusunda geçen ay İskoçya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği toplantısı ve 13 Kasım’da İskoçya’da ağırlanan Güney Afrika Rugby takımı üzerinde duruluyor. Bakan Hamza Yusuf’a göreyse Omicron’un ülkeye bu iki etkinlik nedeniyle geldiğini söylemek için elde yeterince veri yok. Vakaların her birinin kimlerle görüşüp temas ettiği geriye dönük olarak inceleniyor.

Açıklamaya göre, dün akşam Londra’da tespit edilen iki hastanın da aynı İskoçya’daki diğerleri gibi Güney Afrika’yla ilgili herhangi bir seyahat geçmişleri yok. Cumartesi Essex’de ortaya çıkan vakanın izi bir ilkokula çıkıyor. Westminster ve Nottingham’da rastlanan diğer iki vakanın birbirleriyle ilgisi olmadığı da açıklamada altı çizilen bir başka nokta.

İngiltere’de yaklaşan yılbaşı, acaba bu yıl da geçen yıl olduğu gibi kısıtlamaların gölgesinde mi kalacak, endişesi hakim. Bu konuyla ilgili bir tweet paylaşan Başbakan Boris Johnson, yeniden yürürlüğe giren seyahat kısıtlamaları, kapalı yerlerde maske ve mesafe kuralları gibi uygulamalara yönelik toplumu rahatlatıcı bir mesaj verdi. Johnson, bugün devreye sokulan kuralların orantılı ve temkinli olacağını, böylece yeni varyanta karşı zaman kazanılacağını yazdı. Güçlendirici üçüncü aşıyla hastalığa karşı savunmada, hala en iyi cephede durmaya devam edildiğini belirten Johnson, henüz olmayanları üçüncü aşı için harekete geçmeye çağırdı.

İngiltere’ye girişte PCR testi uygulanacak

İngiltere yurtdışından gelenlere PCR testini yeniden uygulamaya koydu.

Ülke içindeki salgını yavaşlatma amaçlı başlatılan uygulamalar arasında 12 yaş üstü çocuklara ikinci doz aşı için harekete geçilmesi de var. Başka hastalıklardan, sürdürdükleri tedavi nedeniyle bağışıklığı baskılanmış kişilere de dördüncü doz kapıda, ayrıca dozlar arası süre de belirlenen normalden daha kısa tutulacak.

Açıklamalarda bulunan Bağışıklık Bilimi Uzmanı Profesör Paul Moss, yeni varyantı değerlendirmek için en az üç hafta süreye ihtiyaç duyulduğunu ve yılbaşına kadar elde birçok verinin birikmiş olacağını aktardı.

“Aşı firmaları gen çalışmasına başladı”

Mevcut aşıların bu yeni varyanta yetersiz kalma ihtimaline ilişkin nasıl bir plan uygulanacağını ise İngiltere’nin Acil Durumlarda Bilimsel Danışma Kurulu’ndan (SAGE) Profesör Paul Moss açıkladı. Aşı firmalarının yeni varyantın genlerini çalışmaya başladıklarını belirten Moss, bir sonuca varılabilmesi için 100 güne ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

İngiltere bugünden itibaren yurtdışından gelenleri PCR testiyle karşılayacak. İngiltere Sağlık Bakanı Sacit Cavit, bu testin sonuçları ortaya çıkıncaya kadar yolculardan karantinada kalmalarının isteneceğini söyledi.

Yurtdışı tatil planları bozulabilir

Başbakan Boris Johnson her ne kadar ‘yılbaşı planları bozulmayacak’ mesajı verse de, tatil için yurtdışına plan yapanların satın aldıkları tatil paketlerinin para iadesi için turizm firmalarının telefonlarını çaldırmaya başladığı da gündemden bir başka not.

