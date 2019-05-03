İngiltere'de yerel seçimde Brexit damgası

LONDRA (AA) - İngiltere’de 248 belediyede yapılan kısmi yerel seçimlerde, iktidardaki Muhafazakar Parti ile ana muhalefetteki İşçi Partisi büyük kayıplar yaşarken, Liberal Demokrat Parti çok sayıda belediye meclisi üyeliği elde etti.

Brexit krizindeki ülkede, 248 belediyede yapılan erken seçimlerde açıklanan sonuçlara göre, Muhafazakar Parti 750’den fazla belediye meclisi üyeliğini ve 27 belediyeyi kaybetti.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi de 80’den fazla belediye meclisi üyeliği ile 4 belediyenin kontrolünü kaybederken, Liberal Demokrat Parti ile Yeşiller seçimin kazançlı partileri olarak öne çıktı.

Oy sayımının tamamlandığı 148 belediyede, Liberal Demokrat Parti 450’yi aşkın, Yeşiller de 110’dan fazla yeni belediye meclisi üyeliği kazandı. Liberaller seçimde şu ana kadar 9 belediyede de zafer ilan etti.

Kısmi yerel seçimlerin yapıldığı Kuzey İrlanda’da da sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı, ancak henüz net bir tablo oluşmadı.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'da seçmenler, kısmi yerel seçim için dün sandık başına gitmiş, oylar bu sabah sayılmaya başlamıştı.