"İngiltere'de yoksulluk içindeki çocuk oranı rekor seviyelere ulaşabilir"

İngiltere'deki çocuk fakirliği oranının, düşük ücretler ve sosyal haklardaki azalmalar nedeniyle 5 yıl içerisinde rekor seviyelere ulaşabileceği belirtildi.

İngiliz The Independent Gazetesinin haberine göre, İngiliz düşünce kuruluşu Resolution Foundation'un yayımladığı raporda, İngiltere hükümetinin ekonomik ve sosyal politikalarda önemli değişiklikler yapmadığı takdirde 2024'e kadar ülkede yoksulluk içinde yaşayan çocuk sayısında büyük artışın olabileceği kaydedildi.

Rapora göre, 2024'e kadar ekstra 1 milyon çocuğun yoksullaşması bekleniyor. Tahminlere göre, İngiltere'de 2016'da yüzde 20'lerde olan yoksul çocuk oranının, ekonomik ve sosyal politikalarda değişiklikler yapılmadığı takdirde 2024'te yüzde 29'lara ulaşması öngörülüyor.

Ülkede Brexit referandumunun ardından yükselen enflasyon oranı ve buna bağlı olarak sosyal yardımlarda yapılan 4 yıllık kesintilerin, ülkedeki en fakir aileleri daha zor durumda bırakacağına işaret ediliyor.

Gazeteye konuşan İngiliz Ticareti Birliği Kongresi Genel Sekreteri Frances O'Grady, ücretlerdeki düşüş ve sosyal haklardaki azalmaların korkunç insani bedelleri olacağına işaret ederek, "Milyonlarca kişi masaya yemek koymak ve çocuklarını giydirebilmek için mücadele ediyor. Hükümet böyle bir problemin var olduğunu inkar etmeyi bırakarak, geçim sıkıntısı olan ailelere yardım etmeli." ifadelerini kullandı.