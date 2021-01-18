HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de yöneticiye personelin ruh halini bildiren bileklik geliştirildi

İngiltere'de yöneticiye personelin ruh halini bildiren bileklik geliştirildi

18.01.2021 12:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İngiltere'de yöneticiye personelin ruh halini bildiren bileklik geliştirildi

İngiltere'de geliştirilen Moodbeam adlı bu cihaz, yöneticilerin çalışanların ruh hallerini görebilmelerini sağlıyor. Mobil uygulama ve web ara yüzüne bağlanan bu cihazda biri sarı diğeri mavi iki düğme bulunuyor. Yöneticinize sarı düğmeye basarsanız mutlu, mavi düğmeye basarsanız da üzgün olduğunuz mesajınızı gönderiyorsunuz.

İlk bakışta bu silikon bileklik, egzersiz yaparken nabzı gösteren saatlere benziyor.

Ama fiziksel değil duygusal sağlık için İngiltere'de geliştirilen Moodbeam adlı bu cihaz, yöneticilerin çalışanların ruh hallerini görebilmelerini sağlıyor.

Mobil uygulama ve web ara yüzüne bağlanan bu cihazda biri sarı diğeri mavi iki düğme bulunuyor.

Yöneticinize sarı düğmeye basarsanız mutlu, mavi düğmeye basarsanız da üzgün olduğunuz mesajınızı gönderiyorsunuz.

Sistem, koronavirüs salgınında evden çalışan personelin ruh sağlığını izlemek isteyen şirketlerin kullanımı için geliştirildi.

Yöneticiler, önlerindeki panelde internet üzerinden tüm hafta boyunca çalışanların ruh halini görebiliyor.

Pandemi depresyon ve anksiyeteyi artırdı

Sistemde ruh halini bildiren personelin kimliği görülebiliyor. Ama bu bilekliğin kullanıldığı işletmelerde çalışanlara bunu takma zorunluluğu getirilmiyor.

Moodbeam'in kurucularından Christina Colmer McHugh, sistemin bir boşluğu dolduracağını belirterek "İşletmeler, artık fiziksel olarak çalışanların ruh halini göremiyor. Ama bu sistemle bir yönetici, telefonunu kaldırmadan 500 kişiye birden 'İyi misiniz?' diye sorabiliyor" diyor.

McHugh, Moodbeam fikrini okulda sorunlar yaşayan kızıyla ilişkisinden esinlenerek geliştirdiğini belirterek, çocuğunun kendisine nasıl hissettiğini bildirecek bir yol bulmak istediğini anlatıyor.

Christina Colmer McHugh

Çocukların özellikle de ergenlik yaşındaki çocukların bir düğmeye basarak ebeveynlerine nasıl hissettiklerini söyleme fikrine karşı çıkacaklarını düşündüklerini belirten Christina Colmer McHugh, şöyle devam ediyor:

"Çalışanlar patronlarına nasıl hissettiklerini bu yolla söyleme fikrine nasıl bakar diye düşündük ve çoğunun buna olumlu baktığını gördük. Yaptığımız denemelerden sonra kimliklerin gizli kalması yerine açık olmasına karar verdik. Çünkü insanlar kimliklerinin belli olmasını istiyor" dedi.

İngiltere merkezli Brave Mind adlı yardım kuruluşu, Moodbeam'i kullanan iş yerlerinden biri.

Kurumun yöneticilerinden Paddy Burtt, "Ekip üyelerimizden biri rahatsız bir yerdeydi. Üzerindeki iş yükünü kaldırmakta zorlanıyordu ve düş kırıklığı içindeydi. Normalde bunu gelip bize söylemeyecek, bizim de bundan haberimiz olmayacaktı" dedi.

Evden çalışan bir kişi

'Çalışanların akıl sağlığı dünya genelinde önemli bir kaygı kaynağı'

Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, pandemiden önce depresyon ve anksiyete kaynaklı verimlilik kaybı küresel ekonomiye yılda 1 trilyon dolara mal oluyordu. İş yerlerinde, çalışanların akıl sağlığı dünya genelinde önemli bir kaygı kaynağı.

Covid-19 salgınında uygulanan karantina önlemleri ve evden çalışma koşullarının durumu daha da kötüleştirdiği tahmin ediliyor.

İnsan Kaynakları yazılım şirketi Employment Hero tarafından yapılan bir araştırma, İngiltere'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışanların dörtte birinin, pandemi sırasında daha fazla akıl sağlığı desteği istediğine işaret ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
AB'den KKTC'ye 1080 dozluk Pfizer Biontech aşısıAB'den KKTC'ye 1080 dozluk Pfizer Biontech aşısı
25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?

En Çok Okunan Haberler

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Değişimiyle olay olmuştu! Süper mini şortla kar pozu

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

Hesabına gelen para kabusu oldu! 'Evden çıkmaya korkuyorum'

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

İstanbul ve Ankara'da bugün kar yağışı var mı?

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Kübra Par'dan Meral Akşener'e eleştiri: Uygun olmadı!

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

Şaşırtan görüntü! Çıldır gölü ikiye ayrıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantılar yeniden başlıyor

Ankara-Atina hattında kritik gelişme

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti: Türkiye ile ufak bir çatışma yaşanabilir!

Yunan uzmanın açıklaması şoke etti

Bill Gates ABD’nin 'toprak ağası' oldu

Bill Gates ABD’nin 'toprak ağası' oldu

AB'den KKTC'ye 1080 dozluk Pfizer Biontech aşısı

AB'den KKTC'ye 1080 dozluk Pfizer Biontech aşısı

Kaliforniya'dan Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Moderna aşısının dağıtımına 'durdurulması' tavsiyesi

Trump, başkanlığının son gününde '100'den fazla kişiye af çıkaracak'

Trump, başkanlığının son gününde '100'den fazla kişiye af çıkaracak'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.