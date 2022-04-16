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İngiltere’de Yüksek Enflasyon Endişesi

15.04.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yüzde 7’yle son 30 yılın zirvesine çıkan enflasyon ve gelen zamlar yaşam giderlerini arttırdı. VOA Türkçe muhabirine konuşan esnaf ve halk, giderlerdeki artışa rağmen kazançların yerinde saymasından yakınırken, yıllardır ilk kez bu derece fiyat artışına tanık olduklarını kaydettiler

İngiltere’de Yüksek Enflasyon Endişesi

İngiltere'de yüzde 7’yle son 30 yılın zirvesine çıkan enflasyon ve peşinden gelen zamlar ülkedeki yaşam giderlerini arttırdı.

Plastik mutfak malzemeleri satan bir pazar esnafı, 30 yıldır 1 sterline (19,13 TL) sattığı çöp poşeti rulosunun etiketini 1,50 sterlin olarak güncellediğine şaşırdığını anlattı.

Türkiye’den göçmen kumaş satıcısı da 30 yıldır fiyatların hiç bu kadar dengesizleşmediğini söyledi.

“Enerji, enflasyonun ana nedeni”

Litresi 1,60 - 1,70 sterlin arasında değişen dizel ve benzin fiyatları da 1989’dan bu yana ilk kez bu kadar pahalandı. Fiyatlar geçen yıla göre yüzde 30 arttı.

Evlere giden elektrik ve doğal gaz faturaları da geçen yıla göre şimdi yüzde 54 daha pahalı.

Alışverişteki bir emekli, zamların eskiden olduğu gibi ürün başına 0,05 - 0,10 sterlin değil 0,50 ve fazlası miktarda geldiğinden şikayet etti.

VOA Türkçe'ye konuşan pazar esnafı, fiyatların artmasına rağmen gelirin eskiye oranla epey düştüğünden dolayı kaygılı. Esnaf, enerji dağıtım şirketlerinin yüksek kar ettiğini düşünüyor ancak bu karın halka da inmesi gerektiğini savunuyor.

Eylül’den bu yana artan fiyatların İngiltere enerji piyasası düzenleme kurumu OFGEM’in koyduğu limitler yüzünden faturalara yansıtılamaması 31 dağıtım şirketinin iflasına neden olmuştu. Nisan’la birlikte güncellenen faturalar ise hane halkı giderlerine yeni yansımaya başladı.

Türkiye’den bir başka göçmen aile ise 30 sterlinlik alışveriş sepetinin şimdi 37 sterlin olmasından yakınarak her hafta sonu mangal yakmak için hep 80 sterline aldıkları yarım karkas koyun etini bu kez 130 sterline aldıklarından şikayet etti.

“Ailemden yardım istedim”

Öğretmen olarak görev yapan bir aile üyesi, yılda 26 bin sterlinlik gelirinin ev kredisine gittiğini belirterek artık ailesinden destek almaya başladığına dikkat çekti. Soru üzerine üç odalı bir apartman dairesini 530 bin sterline satın aldıklarını, 16 yıl boyunca ayda 2050 sterlin ödemek durumunda olduklarını anlattı.

Alışverişe gelenler ve pazar esnafının ortak şikayeti, ayda 200-300 sterlinlik hane gideri artışına rağmen kazançların yerinde sayması oldu.

Önce Brexit sonra salgın derken şimdi bir de Ukrayna-Rusya savaşının doğrudan etkilediği bir kafeterya işletmecisi, kızartmalık yağın 20 litresine 23 sterlin verirken şimdi 40 sterline zor bulduğundan yakındı. Tedarikçisinin söylediğine göre, ana üretim yerinin savaş halinde olması, fiyatı gelecek ay 40 sterlinden 60 sterline çıkarabilir.

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İngiltere
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