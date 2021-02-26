HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 15 yaşında IŞİD'e katılan Şamima Begüm'e ülkeye dönme izni vermedi

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 15 yaşında IŞİD'e katılan Şamima Begüm'e ülkeye dönme izni vermedi

26.02.2021 14:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüksek Mahkeme, 2015'te Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne katılmak için Suriye'ye giden Şamima Begüm'ün ülkeye dönemeyeceğine hükmetti. Mahkeme'nin kararı oybirliğiyle aldığı açıklandı.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, 2015'te Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne katılmak için Suriye'ye giden Şamima Begüm'ün ülkeye dönemeyeceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme'nin kararı oybirliğiyle aldığı açıklandı.

İki yıl önce ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu gerekçesiyle İngiliz vatandaşlığından çıkarılan 21 yaşındaki Begüm, bu kararın iptali için mahkemede kendisini savunma üzere İngiltere'ye gelmek istiyordu.

Geçen yıl Temmuz ayında Temyiz Mahkemesi, Begüm'ün kendisini savunma hakkından mahrum bırakıldığını belirterek ülkeye dönüşüne izin verilmesine karar vermişti.

Ancak hükümet Yüksek Mahkeme nezdinde karara itiraz etmişti.

Londra'daki okulundan iki arkadaşıyla birlikte 15 yaşındayken IŞİD'e katılan Begüm, halen Suriye'nin kuzeyinde ordunun denetimindeki bir kampta tutuluyor.

'Bangladeş vatandaşlığı yok'

Uluslararası hukuka göre bir devletin bir kişiyi vatandaşlıktan çıkarabilmesi için, o kişinin en az bir ülkenin daha vatandaşı olması gerekiyor.

Begüm vatandaşlıktan çıkarılma kararıyla vatansız kaldığını ve bunun hukuka aykırı olduğunu söylüyor.

İngiltere hükümetine göre, Begüm doğum yoluyla Bangladeş vatandaşı olmuştu.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı ise geçen yıl Begüm'ün Bangladeş vatandaşı olmadığını açıklamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Ünlü mafya babası 81 yaşında hayatını kaybetti!Ünlü mafya babası 81 yaşında hayatını kaybetti!
Tivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adresTivibu müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı, adres

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Prof. Dr. Doğan Yaşar: Mini soğumaya gireceğiz, İstanbul Boğazı donacak

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Kapı ve pencereleri kapatın! Hafta sonu Türkiye'de olacak!

Kapı ve pencereleri kapatın! Hafta sonu Türkiye'de olacak!

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri

Fenerbahçe'de Christoph Daum sesleri

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Hollanda Parlamentosu'ndan bu kez küstah "soykırım" kararı

Hollanda Parlamentosu'ndan bu kez küstah "soykırım" kararı

34 saatlik çile: Drezin iterek Rusya'ya ulaştılar

34 saatlik çile: Drezin iterek Rusya'ya ulaştılar

New Yorklu mafya babası 81 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü mafya babası 81 yaşında hayatını kaybetti!

Oklar Suudi Kralı Selman'ı gösteriyor! Rapor bekleniyor!

Oklar Suudi Kralı Selman'ı gösteriyor! Rapor bekleniyor!

DSÖ Türkiye Temsilcisi açıkladı! İşte koronavirüste mutasyon görülen ülke sayısı

DSÖ açıkladı! İşte koronavirüste mutasyon görülen ülke sayısı

Avustralya'da yanlış sıcaklıkta bırakılan 150 doz aşı çöpe atıldı!

Yanlış sıcaklıkta bırakılan 150 doz aşı çöpe atıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.