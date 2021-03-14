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İngiltere’de yüzlerce kişi polisin öldürdüğü Everard için sokaklarda

14.03.2021 02:33 | Son Güncelleme:
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LONDRA (IHA)-Geçtiğimiz hafta Londra’nın Clapham bölgesinde bulunan arkadaşının evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sarah için sosyal medya üzerinden büyük bir arama çalışması başlatıldı.Kısa zamanda geniş kitlelere ulaşan Sarah Everard’ın fotoğrafları, İngiltere’nin birçok metro duraklarına da koyuldu.

LONDRA (IHA)-Geçtiğimiz hafta Londra’nın Clapham bölgesinde bulunan arkadaşının evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Sarah için sosyal medya üzerinden büyük bir arama çalışması başlatıldı.Kısa zamanda geniş kitlelere ulaşan Sarah Everard’ın fotoğrafları, İngiltere’nin birçok metro duraklarına da koyuldu. Başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları dün netleştirken, Kent ormanında bir kadın cesedine ulaşan polis yetkilileri, cesedin kayıp olan Sarah’a ait olduğunu doğruladı. Açıklanan bu gelişmenin ardından cumartesi akşamı Sarah’ın en son görüldüğü bölge olan Clapham Park’ta kadın cinayetine karşı ve Sarah Everard’ı anma töreni gerçekleştirildi. İngiltere’nin farklı bölgelerinden gelerek anma törenine katılan binlerce kişi, getirdikleri çiçekleri, parkın içerisinde bulunan buluşma noktasına bırakarak anma töreni gerçekleştirdi. Toplanan binlerce kişiye polis ekipleri tarafından uyarılarda bulunulurken, korona virüs önlemleri kapsamında toplanmanın yasak olduğunu ve herkesin evlerine gitmeleri İngiltere Polis teşkilatı yetkililerince açıklandı. Akşam saat 6.30’da başlayan eylem yaklaşık 3 saat sürerken polis ile anma törenine gelenler arasında tartışmalar yaşandı. Toplamda 6 kişi gözaltına alınırken, polis parkın çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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