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  4. İngiltere’deki depo patlamasında ölü sayısı 4’e yükseldi

İngiltere’deki depo patlamasında ölü sayısı 4’e yükseldi

03.12.2020 23:14 | Son Güncelleme:
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İngiltere’nin Bristol kentinde yer alan bir depoda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e ulaştı.İngiltere’nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde bulunan bir depoda patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığını belirtilmişti.

İngiltere’nin Bristol kentinde yer alan bir depoda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e ulaştı.
İngiltere’nin Bristol kentine bağlı Avonmouth bölgesinde bulunan bir depoda patlama meydana gelmiş, patlamanın ardından ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığını belirtilmişti. Avon-Somerset Polis Teşkilatı Başmüfettişi Mark Runacres gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef tüm çabalara rağmen 4 ölüm olduğunu teyit edebiliriz" diyerek bilançonun yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerden 3’ünün işçi, diğerinin ise müteahhit olduğu aktarıldı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşana ölümler için "derin üzüntü duyduğunu" belirtti.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatılacağı ifade edildi.

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