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İngiltere'deki iktidar partisi hakkında İslamofobi şikayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:32 | Son Güncelleme

İngiltere Müslüman Konseyi, iktidardaki Muhafazakarların ayrımcılıkla mücadele yasasını ihlal ettiğini belirterek Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonundan partideki 150 İslamofobi olayının soruşturulmasını istedi

LONDRA (AA) - İngiltere Müslüman Konseyi (MCB), Muhafazakar Partideki 150 İslamofobi olayının soruşturulması için ülkenin insan hakları komisyonuna başvurdu.

MCB Genel Sekreteri Harun Han'ın Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonuna yaptığı başvuruda, İslamofobi sorununun "partinin derinliklerine kadar gittiği" belirtildi.

İktidar partisinin ayrımcılıkla mücadele yasasını ihlal ettiğini gösteren yeterli sayıda delil bulunduğu belirtilen başvuruda, 150 olayın araştırması istendi.

Partinin ayrıca daha önceki şikayetler konusunda "vurdumduymazlık" gösterdiği de kaydedilirken, eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın İslamofobik tavır sergilediğinde herhangi bir adım atılmadığı vurgulandı.

Ayrıca, partinin Müslüman üyelerine dönük İslamofobinin "hoş görüldüğüne" dikkat çekildi.

Başvurunun, Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonunun ana muhalafet İşçi Partisi hakkındaki Yahudi karşıtlığı iddiaların araştıracağını duyurduğu gün yapılması dikkat çekti.

MCB'den daha önce yapılan açıklamada iktidar partisindeki ön yargı seviyesinin "şaşırtıcı" olduğu ve ayrımcılık iddialarının bağımsız olarak soruşturulması gerektiği belirtilmişti.

Muhafazakar Parti, İngiltere'deki diğer çoğu partinin aksine İslamofobinin "kökenleri ırkçılığa dayanan, İslam'ı ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür ırkçılık" olarak ifade edildiği tanımı da kabul etmiş değil.

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