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İngiltere'deki palyaçolar: Çocuklar Disney karakterlerini bize tercih eder oldu

28.08.2018 06:59 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan Telegraph gazetesinin haberine göre çocuklar, Disney karakterlerini ve korsanları palyaçolara tercih eder oldu. İngiltere'deki palyaçolar meslek onurunu kurtarmak için Londra'da bir sergi düzenleyecek.

İngiltere'deki palyaçolar: Çocuklar Disney karakterlerini bize tercih eder oldu

Palyaçolar bir zamanlar çocukların doğum günü partileri için, pasta kadar vazgeçilmezdi. Ancak bazı palyaçolar çocukların giderek onları unuttuğundan şikayetçi.

İngiltere'de yayınlanan Telegraph gazetesinin haberine göre çocuklar, Disney karakterlerini palyaçoların hokkabazlık ve numaralarına tercih eder oldu.

1946'da kurulan Uluslararası Palyaçolar, durumun giderek kötüleştiğinden şikayetçi.

Uluslararası Palyaçolar'dan Mattie Faint, "Bu günlerde etrafta pek palyaço kalmadı. Sanırım palyaçoların çoğu sirklerden çok çocuk partilerinde çalışmaya alışık ve çocuklar artık Disney karakterleri ya da korsanlar görmek istiyor" diyor.

'İngiltere'de sadece 100 kayıtlı palyaço var'

Faint İngiltere'de sadece 100 kayıtlı palyaço olduğunu, mesleğin tehlikeye girdiğini söylüyor.

Öte yandan, palyaçolar itibarlarını korumak için başkent Londra'da bir sergi düzenlemeye hazırlanıyor.

palyaçolar

Palyaçolar Galerisi Müzesi'nde tarihi anlatılacak. Sergiyi turlayanlar vitrinlere yerleştirilen 150'den fazla palyaço olarak boyanmış yumurta kafalarla karşılaşacak.

ABD'den dünyaya "korkunç palyaço" akımının yayılması da, palyaçoların itibarını daha da zorladı.

Bazı kişiler palyaço kostümü giyip ürkütücü yüz makyajı yaparak beklenmedik yerlerden çıkıyor ve insanları korkutuyorlardı.

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