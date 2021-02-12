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İngiltere’deki Türk Esnaf: “Hibe ve Beş Yıl Faizsiz Kredi Aldık”

12.02.2021 22:49 | Son Güncelleme:
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İngiltere’deki Türk Esnaf: “Hibe ve Beş Yıl Faizsiz Kredi Aldık”

VOA Türkçe’ye konuşan Türk esnaf, karantina nedeniyle kapalı oldukları ya da tam kapasite çalışamadıkları için diğer İngiliz işletmeleri gibi hükümetten 25 bin Sterlin hibe ve 50 bin Sterlin faizsiz kredi aldıklarını söyledi

İngiltere, 4 Ocak’ta başlayan karantinanın son haftasına girdi. Hükümet, son haftada, karantina kararını yeniden gözden geçirip, gelişmeler ışığında uygulamayı ya uzatacak ya da sona erdirecek.

Özellikle esnaf, halkın evlerinden çıkması ve ekonominin yeniden canlanmasından yana.

Oteller, pub’lar kapalı, restoran ve unlu mamul dükkanları sadece paket servisi için açık. İşyerlerinin çoğunun kepenkleri kapalı, gıda sattıkları için açık olan dükkanların sahipleri ise ancak devletten gelen destekle bu dönemi atlatmaya çalıştıklarını söylüyor.

Londra’ya bağlı Harringay İlçesi’ndeki ana cadde Green Lanes’de Dostlar adlı süpermarketi işleten Ali Güççük, kendi gibi gıda satanların zaten zor dayandığını, bijuteri, manifatura, giysi gibi öncelikli sayılmayan ürünler satan ve kapalı durumdaki dükkanların, çok yakında kira bile ödeyemeyeceğinden endişe ettiğini söyledi.

İşletmeci Ali Güççük, VOA Türkçe kamerasına, devletten gelen 25 bin Sterlin hibe ve 50 bin Sterlin faizsiz krediyle zararın bir bölümünü karşıladıklarını, kredinin ilk yıl geri ödemesi olmadığını sonraki 5 yıl içinde ise faizsiz ödenebileceğini söyledi.

Green Lanes’de Gaziantep Patisserie adıyla hizmet veren baklavacı Mehmet Taşdemir de İngiltere Maliye Bakanlığı’nın ticari kazanç oranlarına göre hesaplayarak esnafa öngördüğü hibelerden kendi payına düşen 25 bin Sterlin’le işini ayakta tutmaya çalıştığını anlattı.

Yavuzlar Food Center adlı manav ve süpermarketin müdürü Cenk Yavuz sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen alışveriş için gelenlere izin verildiğini; maske ve mesafe kurallarına uyulmasına dikkat ettiklerini söyledi.

Dışarıda maske takılması, bireylerin kendi isteğine bırakılan İngiltere’de, günde bir kere sokağa çıkma izni kapsamında sayılan süpermarketler yine de hibeden mahrum bırakılmamış. Cenk Yavuz, esnafa ayrılan destek paketinden kendi payına düşen 50 bin Sterlin’in hesabına yattığını ve geri ödenmeyeceğini belirtti.

Caddeye çerez, çiğ köfte, künefe gibi özlediği Türk lezzetleri alışverişi için gelen Sinan Özmeral, Ankara Anlaşması adlı çalışma vizesiyle İngiltere’de berber malzemeleri tedarikçisi olarak işe başladığını; ancak işletmesinin karantinada kapalı olması nedeniyle maaşının yüzde 80’inin Maliye Bakanlığı tarafından hesabına yatırıldığını kaydetti.

Sadece paket servisine açık işyerinde VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan çiğ köfteci İbrahim Al da tıpkı diğer işletmeler gibi 25 bin Sterlin’lik hibeden faydalandığını söyledi.

İngiltere’de eğlence, yeme-içme ve perakende sektöründe yüzde 20’den, yüzde 5’e düşürülen KDV oranlarının da Corona zararlarını karşılamada epey katkı sağladığı, Türk esnafın ortak görüşü.

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