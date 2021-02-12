İngiltere’deki Türk Esnaf: “Hibe ve Beş Yıl Faizsiz Kredi Aldık”

İngiltere, 4 Ocak’ta başlayan karantinanın son haftasına girdi. Hükümet, son haftada, karantina kararını yeniden gözden geçirip, gelişmeler ışığında uygulamayı ya uzatacak ya da sona erdirecek.

Özellikle esnaf, halkın evlerinden çıkması ve ekonominin yeniden canlanmasından yana.

Oteller, pub’lar kapalı, restoran ve unlu mamul dükkanları sadece paket servisi için açık. İşyerlerinin çoğunun kepenkleri kapalı, gıda sattıkları için açık olan dükkanların sahipleri ise ancak devletten gelen destekle bu dönemi atlatmaya çalıştıklarını söylüyor.

Londra’ya bağlı Harringay İlçesi’ndeki ana cadde Green Lanes’de Dostlar adlı süpermarketi işleten Ali Güççük, kendi gibi gıda satanların zaten zor dayandığını, bijuteri, manifatura, giysi gibi öncelikli sayılmayan ürünler satan ve kapalı durumdaki dükkanların, çok yakında kira bile ödeyemeyeceğinden endişe ettiğini söyledi.

İşletmeci Ali Güççük, VOA Türkçe kamerasına, devletten gelen 25 bin Sterlin hibe ve 50 bin Sterlin faizsiz krediyle zararın bir bölümünü karşıladıklarını, kredinin ilk yıl geri ödemesi olmadığını sonraki 5 yıl içinde ise faizsiz ödenebileceğini söyledi.