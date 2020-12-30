İngiltere’deki Türk İşadamları Türkiye’yle Ticareti Anlattı

İngiltere Brexit’le birlikte artık üçüncü taraf bir ülke olarak AB üyeleriyle yeni bir ticari sürece girdi. Türkiye ise AB’yle arasındaki Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle, Brexit‘le beraber İngiltere’yle yürüttüğü ticaretteki yasal zeminini de yitirmişti. Şimdi iki ülke AB’den bağımsız bir serbest ticaret anlaşması imzaladı. Anlaşma iki ülkenin ticaret bakanları tarafından açıklandı. VOA Türkçe Londra muhabiri Barış Çimen, İngiltere’den Türkiye’ye mal getiren Türk ithalatçı ve nakliyecilerle mevcut durumu konuştu. “Bir çok mal ve kalemde gümrük oranları düşebilir” 19 ülkeyle yılda 50 milyon sterlinlik iş yapan işadamı Vehbi Keleş, Türkiye’den çok miktarda alım yapmayı sürdürebileceklerini, bir çok kalemde mevcut gümrük vergilerinin kalkmasını beklediklerini söyledi. Vehbi Keleş ayrıca son gelişmelerle İngiltere’yle Türkiye’nin arasındaki ticaretin daha da gelişeceğinden umutlu olduğunu belirtti. Londra’da Gima adlı gıda toptancılığı işini sürdüren Keleş İngiltere’deki Türk ve diğer etnik topluluklara ait bakkal ve marketlere ürün tedariğini sağlıyor.

Diğer bir gıda ithalatçısı Özgür Yılmaz, Expo Food Midlands adıyla özellikle AB ülkelerinden İngiltere’ye gıda köprüsü kurmuş. Yılmaz, gümrük vergilerinde, AB ülkelerine kıyasla Türkiye’nin içinde bulunduğu dezavantajı zeytinyağı örneğiyle anlattı. Özgür Yılmaz, İtalya’dan ya da Yunanistan‘dan gelen zeytinyağı İngiltere’ye gümrük vergisiz’ girerken, fiyatı uygun dahi olsa Türkiye’den gelene gümrük vergisi uygulandığını söyledi. İngiltere Türkiye’den et ve süt ürünlerine kapıyı açar mı? İngiltere’de büyük süpermarket zincirlerinde olmasa da Türkler’in yaşadığı bölgelerdeki bakkal ve marketlerde Türk lezzetleri bulunabiliyor ancak özellikle et ve süt ürünlerinin Türkiye’den ithalatı sınırlı. Şimdi beklenen, söz konusu anlaşmayla kota ve hijyen gibi kısıtlamalar hafifletilip gelmeyen ürünlerin de gelmesinin sağlanıp sağlanmayacağı. Londra’da Türk bakkallarında bulunabilen Türk sucuğunun, şarküteri ürünlerinin, yoğurt, peynir gibi süt ürünlerinin aslında Türkiye’de değil Avrupa’daki Türk imalathanelerinde ya da fason olarak siparişle üretildiğini söyleyen Vehbi Keleş, bu ürünlerin de önü açılırsa Türkiye’yle ticarette büyük bir avantaj sağlayacaklarını belirtti.