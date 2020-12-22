İngiltere’deki Türkler Ülkeden Çıkamıyor

İngiltere’de Corona virüsünün daha da bulaşıcı bir hale dönüştüğü açıklanınca tam da yılbaşı tatili öncesi, Türkiye de dahil, en az 30 ülke İngiltere’ye kapılarını kapattı. O ülkelerin vatandaşları arasında yılbaşı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler şu an ne yapacağını bilemez durumda.

Hayal kırıklığına uğrayanlar arasında Türkler de var. Türkiye’den gelen beklenmedik karar nedeniyle ellerinde bilet yolculuk anını bekleyenler şimdi acentelerde bilet yanmasın diye telefon kuyruğuna girdi.

İngiltere’deki Türk Seyahat Acenteciler Birliği Başkanı Engin Sertoğlu; Türkiye’nin, örneğin Almanya gibi 1 Ocak’a kadar kesin bir tarih vermek yerine, sadece 48 saatliğine kapılarını kapattığını; çarşamba günü bu kısıtlamanın kalkma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Acenteciler Birliği Başkanı şu an çalışanların iptal talebiyle telefon yoğunluğu yaşadığından ve ileriye dönük bilet satışlarının tamamen durduğundan yakındı.

Kapılar kapanmadan son uçağı yakalayanlardan Kübra Müjde adlı yolcu ise kısıtlama kararının, onun uçağı havadayken geldiği için kendini çok şanslı hissettiğini söyledi. Müjde, Londra’dan İzmir sonra da memleketi Urfa’ya sağ salim ulaştığına seviniyor ancak şimdi de geri dönememe endişesi taşıyor.

