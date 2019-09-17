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İngiltere’deki Türklere sevindirici haber

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2019 15:18 | Son Güncelleme

İngiltere Yüksek Mahkemesi, İngiltere’de yaşayan Türkler için Ankara Anlaşması koşullarında yapılan değişikliğe ilişkin açılan davanın temyize götürülmesine onay verdi.İngiltere Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz Mart ayında duruşması yapılan Ankara Anlaşması’nda karar değişikliklerinin tekrardan incelenmesi için görülen davayı temyize götürme izni verdi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, İngiltere’de yaşayan Türkler için Ankara Anlaşması koşullarında yapılan değişikliğe ilişkin açılan davanın temyize götürülmesine onay verdi.
İngiltere Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz Mart ayında duruşması yapılan Ankara Anlaşması’nda karar değişikliklerinin tekrardan incelenmesi için görülen davayı temyize götürme izni verdi. Türkiye’den İngiltere’ye iş kurmak ve burada oturum hakkına sahip olmak isteyen Türk vatandaşlarının yapmış olduğu başvurular Ankara Anlaşması (ECAA) kapsamında değerlendirilirken, İngiliz hükümeti vermiş olduğu kararla 4 yılda alınan oturum iznini 5 yıla çıkartmış, ücretsiz olarak yapılan başvurudan 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti alınması ve mecburi İngilizce sınavı şartı getirecek uygulamayı başlatmıştı. Yapılan itirazlar sonucunda “Türk İş İnsanları Birliği” yapılan değişiklikleri yargıya taşırken, Yüksek Mahkeme Mart ayında verdiği kararla açılan davayı reddetmişti. Türk İş İnsanları Birliği temyiz için başvuruda bulunurken, İngiliz hükümetinden temyiz başvurusu için onay alındığı bugün açıklandı.

“Hukuka adil bir karar bekliyoruz”
İngiltere’nin başkenti Londra’da Kraliyet Adalet Mahkemesinde görülen davada Türk İş İnsanları Birliğinin avukatı Yaşar Doğan, verilen bu adaletsiz kararın yerini adil ve hukuka uygun bir karar olarak tekrardan düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Doğan, alınan temyiz kararı sonrası yaptığı açıklamada ise, “Mart 2019’da verilen Yüksek Mahkeme kararına karşı temyiz için yapmış olduğumuz başvuru nihayet karara bağlandı. İngiltere Yargıtay Mahkemesi temyiz için müsaade vererek davanın yeniden esastan incelenmesinin önünü açmış oldu. Müsaade kararını veren yargıç Nour Justice Underhill, davanın Yargıtay Mahkemesi tarafından yeniden incelenmeye değer bulduğunu ve İçişleri Bakanlığına bağlı genel merkezin yapmış olduğu kural değişikliğinin çok sayıda Türk iş insanı üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu kaydetti” ifadelerini kullandı.

Ankara Anlaşması nedir?
Ankara Antlaşması, 1963 yılında dönemin ortak pazarına mensup Almanya, Fransa ve Benelüks ülkeleri ile Türkiye arasında Ankara’da imzalanan ve taraf ülkelere imza tarihinde var olan kanun, yönetmelik ve uygulamaların ilerleyen yıllarda anlaşmaya imza atan ülkelerin vatandaşları için geçerli olmasını öngören antlaşmadır. Bu antlaşma çerçevesinde şekillenen ECAA ya da Ankara Anlaşması Vizesi, Avrupa Birliği ile işbirliği anlaşması bulunan ülkelerin vatandaşlarına İngiltere Birleşik Krallığı’nda kendi işini kurma ve İngiltere’de yerleşik yaşama hakkı sağlayan vize tipidir.

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