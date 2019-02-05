İngiltere'deki yangında 4 çocuk hayatını kaybetti

LONDRA (AA) - İngiltere'nin Birmingham kentininin kuzeyindeki Stafford kasabasında bir evde çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.
Yerel basında çıkan haberlere göre, gece saatlerinde yaşanan olayda biri kız 4 çocuk ölürken, bir çocuk ve 2 yetişkin de yaralandı.
Yangında ölen çocukların 3, 4, 6 ve 8 yaşlarında olduğu, yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Mahalle sakinleri, çığlıklar duyduklarını ve alevlerin pencerelerden taştığını gördüklerini söyledi.
Yayımlanan fotoğraflarda da yangın nedeniyle evin çatısının bir kısmının çöktüğü, camların kırıldığı görüldü.
Polis yetkilileri, "aileye bu zor zamanlarında uzman personel tarafından destek verildiğini" ve yangının sebebinin araştırıldığını kaydetti.
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