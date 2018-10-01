LONDRA (AA) - İngiltere’nin Brexit Bakanı Dominic Raab, Avrupa Birliğini (AB) müzakerelerde tek yanlı bir bakış benimsemekle suçlayarak, “AB bir anlaşma istiyorsa, ciddiyetini takınmalı. Bunu da şimdi yapmalı.” dedi. İktidardaki Muhafazakar Partinin Birmingham’da yapılan sonbahar kongresinde konuşan Raab, geçen hafta Salzburg’da yapılan gayriresmi AB Liderler Zirvesine ilişkin, “AB’nin bizim bir anlaşma için sergilediğimiz isteği ve pragmatizmin benzerini sergilemesi lazım. Bunu Salzburg’da göremedik.” ifadelerini kullandı. Başbakan Theresa May’in müzakereler boyunca AB’ye karşı saygılı ve yapıcı bir tutum sergilediğini belirten Raab, “Müzakerelerde tek yanlı bir yaklaşım gördük. AB’nin yaklaşımı ciddi bir tavize yer bırakmıyor.” diye konuştu. Kuzey İrlanda konusunda aldığı tutumla AB’nin İngiltere’nin toprak bütünlüğünden vazgeçmesini beklediğini savunan Raab, “Eğer AB bir anlaşma istiyorsa, ciddiyetini takınmalı. Bunu da şimdi yapmalı.” değerlendirmesinde bulundu. - Yeni referandum Raab, AB’den, müzakerelerle herhangi bir anlaşmaya varılmadan da ayrılabileceklerini dile getirerek, İngiltere’nin kendi çıkarlarına aykırı bir anlaşmaya imza atmaya zorlanamayacağını kaydetti.

Brexit konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrılarına da değinen Raab, “Kıdemli siyasetçilerden ve kurulu düzenin figürlerinden oluşan küçük ama nüfuzlu bir grubun referandum sonuçlarını tersine çevirme gayreti demokrasi değildir.” diye konuştu. Bu grubun İngiltere’nin AB’yi terketmesini engellemeye çalıştığını belirten Raab, “Bunları pahalı bir reklam ajansında oturmuş, siyahın beyaz olduğunu nasıl iddia edeceklerini tartışırken hayal edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı. - Salzburg zirvesi Başbakan May önceki hafta yaptığı açıklamada "Bütün bu süreçte AB’ye saygılı davrandık. İngiltere de AB’den aynısını bekliyor. Referandum sonucuna saygı göstermeyen ve fiili olarak İngiltere’yi bölen her anlaşma kötü anlaşmadır." demişti. Salzburg'da 20 Eylül'de yapılan AB Gayriresmi Zirvesi’nin ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB ve İngiltere arasında henüz uzlaşı sağlanamamış konuların olduğunun altını çizerek, "Özellikle temel özgürlüklerimiz ve AB iç pazarının korunması gibi nedenlerden ötürü biz 'İngiltere'nin yeni Brexit yaklaşımının' bu konuları içeren kısmını eleştiriyoruz." ifadesini kullanmıştı.