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İngiltere’den açıklama: “Acil olarak bakıyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 21:54 | Son Güncelleme

İngilitere Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından alıkonulan petrol tankeri hakkında acil olarak ilgilendiklerini duyuruldu.İngiliz Devlet Televizyonu BBC’de yer alan haberlerde, İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından alıkonulan petrol tankeri konusunda yayınlanan rapor sonrasında "acil" olarak konuyla ilgili araştırma yaptıkları açıklandı.İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait ’Stena Impero’ adlı petrol tankerini alıkoyduğu açıklanmıştı.

İngilitere Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından alıkonulan petrol tankeri hakkında acil olarak ilgilendiklerini duyuruldu.

İngiliz Devlet Televizyonu BBC’de yer alan haberlerde, İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Hürmüz Boğazı’nda İran tarafından alıkonulan petrol tankeri konusunda yayınlanan rapor sonrasında "acil" olarak konuyla ilgili araştırma yaptıkları açıklandı.

İran Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan bildiride, Hürmüz Boğazı’nda İngiltere’ye ait ’Stena Impero’ adlı petrol tankerini alıkoyduğu açıklanmıştı. Bildiride, “İngiltere’nin Stena Impero adlı petrol tankeri Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında uluslararası kurallara riayet etmediği için alıkonulmuştur” bilgisi paylaşılmıştı.

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