İngiltere'den Almanya ve Fransa'ya Brexit Çağrısı

Sunday Times gazetesi, İngiltere’nin Brexit’ten anlaşmasız ayrılması durumunda karşı karşıya kalınması beklenen durumu ortaya koyan hükümete ait belgeleri sızdırmıştı. Bu belgelere göre ilaç tedarik zinciri, taze gıdaya erişim ve su arıtmada aksaklıklar yaşanması bekleniyor.

Johnson’un ofisinden yapılan açıklamada raporun eski olduğu öne sürüldü ve parlamentonun planlandığı gibi 3 Eylül’de açlılacağı bildirildi.

Basına sızan resmi raporların İngiltere’nin AB’den anlaşmasız ayrılması halinde birliğin gıda, yakıt, ilaç sıkıntısı yaşayacğaını ortaya koymasının ardından İşçi Partisi, parlamentonun yaz tatilini erken keserek Brexit’in neden olacağı olası aksaklıkları görüşmek için başkente dönmesini talep etmişti. Ancak Johnson parlamentonun tatilden geri çağırılması seçeneğini eledi.

“31 Ekim’de anlaşma olsun olmasın çıkmaya hazır olacağız” diyen Johnson, “Kanalın diğer tarafındaki dostlarımız duruşlarını değiştirmek konusunda biraz direnç gösteriyorlar ancak inanıyorum ki değiştirecekler” diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazartesi günü Almanya ve Fransa’ya Brexit konusunda uzlaşma çağrısı yaptı. Johnson İngiltere’nin AB’den 31 Ekim’de gerekli olması halinde anlşamasız ayrılacağı uyarısını yineledi.

Muhalif İşçi Partisi Brexit’i ertelemeyi ve bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını istiyor. Parti basına sızan raporun anlaşmasız ayrılıktan kaçınmanın gerektiğini gösteren bir diğer önemli sinyal olduğu görüşünde.

Johnson, Fransa’nın Biarritz kentindeki G-7 zirvesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a AB’den anlaşmalı ya da anlaşmasız olarak 31 Ekim’de çıkma planına bağlılığını yineleyecek.

Johnson bir anlaşma istediğini ve anlaşma için çalışmaya hazır olduğunu söyledi, ancak bunun diğer ülkelerin uzlaşmasına bağlı olduğunu kaydetti.

Johnson bu hafta Berlin ve Paris ziyaretlerinde iki ülkeyi Brexit anlaşması konsusunda orta yolu bulmaya ikna etmeye çalışacak. Johnson, “Umarım uzlaşırlar. İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasını üç kez reddettiğini onlar da gördüler. Backstop mekanizması kabul görmüyor, bu demokratik değil” ifadelerini kullandı.

Johnson, “Bir anlaşma istiyorum. Dostlarımız ve ortaklarımızla bir anlaşma yapmak için çalışmaya hazırım ancak İngiltere için iyi bir anlaşma istiyorsanız hiç anlaşma olmaması sonucunu da göze almalısınız” dedi.