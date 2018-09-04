LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, ülkesinin Myanmar’da işlenen katliamların sorumlularının adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı olduğunu söyledi.

İngiliz parlamentosunun Dışişleri Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtlayan Hunt, hükümet olarak birinci önceliklerinin Arakanlı Müslümanların topraklarına güven içinde dönmesini sağlamak olduğunu bildirdi.

"İkinci önceliğimiz faillerin adalet önüne çıkmasını temin etmektir." ifadesini kullanan Hunt, "Bu, uzun ve zorlu bir yol ama bu yola koyulmaya kararlıyız. Faillerin adalet önüne çıkarılması için her şeyi yapacağız." diye konuştu.

Arakan sorununun gelecek ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında yapılacak bakanlar düzeyinde toplantıda da ele alınacağını belirten Hunt, "Ancak (faillerin) Uluslararası Ceza Mahkemesine sevki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) alması gereken bir karar ve şu an için orada bunu sağlayacak bir görüş birliği olup olmadığı net değil." değerlendirmesinde bulundu.

\

- Arakan Sorunu