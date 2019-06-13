İngiltere'den Assange’ın ABD’ye iadesine onay

BBC'ye konuşan İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade kararını onayladığını, bir sonraki adıma ise mahkemenin karar vereceğini söyledi.

47 yaşındaki Assange'ın "haklı bir nedenle parmaklıklar arkasında olduğunu" söyleyen Javid, "Ben iade talimatını imzaladım, bu karar yarın mahkemenin önüne gelecek" dedi.

Assange'ın avukatlarının İngiltere mahkemeleri üzerinden uzun soluklu bir temyiz süreci için Javid'in kararına itiraz etmeleri bekleniyor.

ABD hükümeti Assange'ı 2010 yılında eski istihbarat uzmanı Chelsea Manning ile bir dizi askeri ve diplomatik gizli belgeyi sızdırmak üzere işbirliği yapmakla ve ABD Casusluk Yasası'nı ihlal etmekle suçluyor.

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Cuma günü yapılacak duruşmaya video konferans yoluyla katılması beklenen Assange, Londra'da sığındığı Ekvador Büyükelçiliği'nden 11 Nisan'da İngiliz polisi tarafından zorla çıkartılmasından bu yana Belmarsh Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Assange daha önce yedi yıl boyunca elçilikte yaşamıştı.