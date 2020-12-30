İngiltere’den AstraZeneca aşısına onay

Ancak aşının etkililik oranına ilişkin bir fikir birliği mevcut değil.Alman BioNTech firması ile ABD'li ortağı Pfizer'ın aşısının ardından İngiltere'de ikinci bir koronavirüs aşısına da onay çıktı. İngiliz Sağlık Bakanlığı çarşamba günü, İngiltere-İsveç merkezli ilaç şirketi AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi'yle iş birliği içinde geliştirdiği aşıya onay verildiğini açıkladı. Böylece söz konusu aşı ilk kez İngiltere'de onaylanmış oldu.

AstraZeneca aşısının BioNTech aşısı kadar etkili olmadığı ancak kayda değer oranda daha ucuz olduğu ve saklanmasının daha kolay olduğu belirtiliyor. Örneğin Biontech aşısının eksi 70 derecede saklanması gerekirken, AstraZeneca aşısını buzdolabı ısısında muhafaza etmek yeterli oluyor.

Etkililik oranı muamma

AstraZeneca aşısının etkililik oranına ilişkin ise net bir veri mevcut değil.

Aşıyı geliştiren uzmanların kasım ayında yayınladığı ara sonuç, aşının yüzde 70'e kadar etkili olduğunu ortaya koymuştu. AstraZeneca, daha sonradan yürüttüğü araştırmalarda, aşının önce yarım doz ve bir ay sonra tam doz enjekte edildiği takdirde yüzde 90 etkili olduğunu tespit etti. Her iki enjeksiyonda da tam doz enjekte edildiği takdirde ise etkililik oranı yüzde 62 dolayında seyrediyor.