İngiltere'den beş Rus bankasına yaptırım kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların kontrolündeki iki bölgeyi ayrı birer devlet olarak tanımasının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Moskova'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

Buna göre beş Rus bankası ile üç Rus vatandaşını yaptırım listesine alındı. Johnson, haklarında yaptırım kararı alınan Rus vatandaşları ile ilgili Salı günü yaptığı açıklamada, "çok zengin bireyler" ifadesini kullandı. Johnson, Putin’e yakınlığıyla bilinen bu kişilerin Gennadi Timçenko, Boris Rotenberg ve kardeşi Igor Rotenberg olduğunu duyurdu. Johnson, yaptırımlar çerçevesinde söz konusu kişilerin İngiltere'deki mal varlıkları dondurulurken, bu ülkeye girişlerinin de engelleneceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı, yaptırım uygulanacak bankaların da Rossiayaz Bank, Isbank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank olduğunu kaydetti.

İngiltere Başbakanı yaptırım kararlarını açıklarken, gerilimin daha da tırmanması durumunda bunları daha fazla yaptırımların takip edeceğini de vurguladı.

"Rusya saldırı için bahane yaratıyor"

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Putin'i, Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeleri ayrı birer devlet olarak tanıyarak, Ukrayna'ya yönelik kapsamlı bir saldırı için bahane yaratmaya çalışmakla da suçladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "(Putin) Ukrayna'nın bir devlet olarak meşruiyetini reddederek ve varlığını Rusya için ölümcül bir tehdit olarak göstererek, büyük çaplı bir saldırı için bahane yaratıyor" dedi.

Johnson, olası bir çatışmanın kısa sürede sonlandırılamayacağını da vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde ne olacağını söyleyemeyiz. Uzun süren bir krize hazırlıklı olmalıyız" dedi.

Öte yandan İngiltere'deki muhalefet partilerinden yapılan açıklamalarda, hükümetin aldığı yaptırım kararları yetersiz olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Liberal Demokratların lideri Ed Davey, "Putin'in her dostunun İngiltere'deki mal varlıkları dondurulmalı ve bu oligarklar ülkeden sınır dışı edilmeli" dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise Rusya Büyükelçisinin Salı günü bakanlığa çağırıldığını açıkladı. İngiltere basınında çıkan haberlere göre, ülkedeki Rus diplomatların sınır dışı edilmeleri gündemde değil.

AFP,dpa/TY,JD

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