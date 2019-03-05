LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Brexit anlaşmasının revize edilmesi konusunda Avrupa Birliği'nden (AB) “olumlu sinyaller” aldıklarını belirterek, kendilerinin de “tedbir maddesi” konusunda esnek olacaklarını söyledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’ye açıklamalarda bulunan Hunt, Brexit anlaşmasının revize edilmesine ilişkin, “AB’den aldığımız sinyaller makul derecede olumlu.” dedi.

“Abartmak istemem çünkü daha yapılacak pek çok şey var.” ifadesini kullanan Hunt, “Ancak sanıyorum AB samimi olduğumuzu anlıyor.” diye konuştu.

İngiltere’nin revize edilmesini talep ettiği “tedbir maddesi”ne ilişkin olarak da Hunt, “Bizi belirsiz bir süre için AB ile gümrük birliği içinde mahsur bırakmak mümkün olmamalı. Bunun egemen bir parlamento olarak bizim için taşıdığı önemi AB’ye söylüyoruz. Bu noktaya nasıl ulaşacağımız konusunda ise esnek olmaya hazırız.” değerlendirmesinde bulundu.

Hunt, “tedbir maddesi”nin yürürlüğünün sona erdirilmesi için “adil bir hakem mekanizmasını” da kabul edebileceklerini söyledi.