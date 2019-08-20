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İngiltere'den Cammu Keşmir için "diyalog" tavsiyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 22:46 | Son Güncelleme

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi ile telefonda görüştü - Johnson, Cammu Keşmir sorununun Hindistan ile Pakistan arasında "ikili olarak çözülmesi gereken bir mesele" olduğunu belirterek, "diyalog" çağrısı yaptı

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Hindistanlı mevkidaşıyla görüşmesinde Cammu Keşmir sorununun Hindistan ile Pakistan arasında "ikili çözülmesi gereken bir mesele" olduğunu belirterek, "diyalog" tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Johnson, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile telefonda görüştü.

Johnson, İngiltere'nin Cammu Keşmir'deki sorunu, Hindistan ile Pakistan arasında "ikili olarak çözülmesi gereken bir mesele" olarak gördüğünü aktardı. Johnson, görüşmede sorunların diyalogla çözülmesi tavsiyesinde bulundu.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra da federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson Hindistan ingiltere Keşmir Narenda Modi

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