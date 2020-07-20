İngiltere’den Çin Gerginliğini Körükleyecek Yeni Adım

İngiltere, Çin’le arasında artan gerginlik sonrasında Hong Kong’la arasındaki suçluların iadesini öngören anlaşmanın askıya alındığını bildirdi. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, kararın hemen yürürlüğe girdiğini, Hong Kong’a yönelik silah ambargosunun da uzatılacağını açıkladı.

Bakan Raab, Çin’de 30 Haziran’da yürürlüğe giren Hong Kong ulusal güvenlik yasasının kötüye kullanılmasını önleyecek açık ve sağlam güvenceler olmadığı sürece, bu adımdan geri adım atmayacaklarını kaydetti.

Londra’dan gelen bu yasak, 2015’te dönemin başbakanı David Cameron’un Çin-İngiltere ilişkilerini ‘altın çağ’ olarak tanımladığı dönemin artık tarihe karıştığı yönünde atılan son adım.

Eski İngiliz kolonisi olan ve 1997’de İngiliz denetiminden çıkarak Çin’e geçen Hong Kong’daki gösteriler ve Çin’in Corona virüsü salgınına dair tüm gerçekleri açıklamadığı algısı, Londra’da büyük rahatsızlık yaratıyor. Avustralya ve Kanada da bu ay başında suçluların iadesi anlaşmasını askıya almıştı.

İngiltere, geçen hafta Başbakan Boris Johnson’ın talimatıyla önemli bir hamle yaparak Çinli teknoloji devi Huawei’yi ülkedeki 5G altyapısından 2027 sonuna kadar çıkarma kararı almıştı. Çin, İngiltere’yi ABD çıkarlarına hizmet etmekle suçlamıştı.

İngiltere, Çin’e geniş yetkiler tanıyan Hong Kong ulusal güvenlik yasasının, bağımsız yargı dahil birçok temel özgürlüğü ihlal ettiğini savunuyor. Pekin hükümeti, birçok ülkeden gelen benzer eleştirilere, Batılı güçlerin Hong Kong’un içişlerine karışmayı bırakması çağrısıyla yanıt veriyor.

