İngiltere'den Corona Virüsü İçin Aşı Atılımı

İngiltere’nin başkenti Londra’dan gelen haberler, korkutucu hızla yayılan Corona virüsü kaynaklı hastalığın dünya çapında neden olduğu endişeye bir nebze iyi gelebilir. Henüz ortada Corona virüsünün yayılmasını durduracak ve hastalığın etkisi altındakileri iyileştirecek bir çare yok ancak Londra Emperial Koleji’nde (Imperial College London) virüse aşı üretmek için çalışan bir ekip, Amerika’dan Avustralya’ya, Avrupa’dan Çin’e kadar tüm dünyada seferber olan bilimadamlarının çabalarının önüne geçen bir atılım sağlandığını açıkladı.

Ekibin başındaki Profesör Robin Shattock, aşının yapım aşamasını kısalttıklarını söyledi. Aşı geliştirme konusunda uluslarası çapta yürütülen çabanın parçası kapsamında çalışmalar yürüten Shattock, aşının normal ilerleme süresi olan 2-3 yılı 14 güne kadar çektiklerini ve bir haftaya kadar da kobay hayvanlar üzerinde denemeye başlayacaklarını müjdeledi. Üniversitenin mukozal hastalıklar ve bağışıklık bölümünün başında bulunan Profesör Shattock, bu aşamada da hızlı ilerlemeyi umduklarını, gerekli bütçe sağlanması halinde yaza doğru insanlar üzerinde deney aşamasına geçebileceklerini belirtti.