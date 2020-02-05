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İngiltere'den Corona Virüsü İçin Aşı Atılımı

05.02.2020 21:47 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’dan gelen haberler, korkutucu hızla yayılan Corona virüsü kaynaklı hastalığın dünya çapında neden olduğu endişeye bir nebze iyi gelebilir. Londra Emperyal Koleji'nden bir grup bilimadamı, aşı konusunda küresel çabaların önüne geçen bir atılım sağladıklarını açıkladı

İngiltere'den Corona Virüsü İçin Aşı Atılımı

İngiltere’nin başkenti Londra’dan gelen haberler, korkutucu hızla yayılan Corona virüsü kaynaklı hastalığın dünya çapında neden olduğu endişeye bir nebze iyi gelebilir. Henüz ortada Corona virüsünün yayılmasını durduracak ve hastalığın etkisi altındakileri iyileştirecek bir çare yok ancak Londra Emperial Koleji’nde (Imperial College London) virüse aşı üretmek için çalışan bir ekip, Amerika’dan Avustralya’ya, Avrupa’dan Çin’e kadar tüm dünyada seferber olan bilimadamlarının çabalarının önüne geçen bir atılım sağlandığını açıkladı.

Ekibin başındaki Profesör Robin Shattock, aşının yapım aşamasını kısalttıklarını söyledi. Aşı geliştirme konusunda uluslarası çapta yürütülen çabanın parçası kapsamında çalışmalar yürüten Shattock, aşının normal ilerleme süresi olan 2-3 yılı 14 güne kadar çektiklerini ve bir haftaya kadar da kobay hayvanlar üzerinde denemeye başlayacaklarını müjdeledi. Üniversitenin mukozal hastalıklar ve bağışıklık bölümünün başında bulunan Profesör Shattock, bu aşamada da hızlı ilerlemeyi umduklarını, gerekli bütçe sağlanması halinde yaza doğru insanlar üzerinde deney aşamasına geçebileceklerini belirtti.

Profesör ve ekibi, dünya genelindeki bilimadamlarıyla görüş alışverişi yaparak hastalık tam anlamıyla bir salgın haline gelmeden bu aşıyı ortaya çıkarma niyetinde. Aşının şimdiden yüzbinlere umut olacağı ve hastalığın önünü keseceği ümit ediliyor.

Bu ilerlemeyi müjdeleyen bilimadamları, merkezi Londra’da bulunan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - Salgınlara Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu) adlı uluslararası kuruluşun bir kolu. CEPI 2017’de tam da şimdiki krize benzer konulara müdahale için kuruldu. İngiltere Corona aşısı araştırmasına 20 milyon Sterlinlik bütçe sözü vermişti. Bu son gelişmeyle birlikte deneyler için 20 milyon Sterlin daha araştırmanın bütçesine eklenecek. Paranın çok önemli olduğuna ama bilginin de en az o kadar değerli olduğuna dikkati çeken bilimadamları Çin’in, SARS virüsü salgını zamanı yeterince bilgi paylaşmadığından şikayet etmişti.

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