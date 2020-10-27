İngiltere'den Doğu Akdeniz'de güç gösterisi

İngiliz komutan Kıbrıs'ın bölge için önemine vurgu yaptı.İngiltere, Kıbrıs'ta şimdiye kadar giriştiği en kapsamlı deniz tatbikatıyla Doğu Akdeniz'de güç gösterisi yaptı.

Sancak gemisi HMS Albion ve üç savaş gemisiyle tatbikata katılan İngiltere, Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'a destek mesajı verdi. Kraliyet Donanma Komutan Yardımcısı Phil Dennis, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, "Bu harekat Britanya'nın, NATO müttefikleri ve partnerleriyle işbirliği halinde Avrupa'nın savunması ve güvenliğine yönelik taahhüdüne bağlılığını ortaya koymaktadır" dedi.

Dennis, Kıbrıs'ın İngiltere için Doğu Akdeniz'de ve Akdeniz bölgesi genelinde çok önemli bir partner olduğunu belirterek tatbikatın bilgi ve deneyim alışverişi için büyük bir fırsat sunduğunu kaydetti.

AP'ye konuşan İngiliz askeri kaynaklar Kıbrıslı güçlerle ortak tatbikatın, aynı zamanda bölgesel istikrara yönelik ortak taahhüdü ve savunma alanındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme kararlılığını yansıttığını belirtti.