İngiltere'den Fransa-Türkiye gerginliği yorumu: Hoşgörü ve ifade özgürlüğü konusunda omuz omuza durmalıyız

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, NATO müttefiklerini hoşgörü ve ifade özgürlüğü konusunda omuz omuza durmaya çağırarak, örgütün iki üyesi, Fransa ile Türkiye arasında yaşanan gerginlikte ülke ismi vermeden tavır gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü Fransa'yı İslam karşıtı bir gündem yürütmekle suçlamış ve Fransız mallarını boykot çağrısı yapmıştı. Raab "Birleşik Krallık, öğretmen Samuel Paty'nin korkunç bir şekilde öldürülmesi ardından Fransa ve Fransız halkıyla dayanışma içindedir. Terörizm asla ve hiç bir şekilde meşru görülemez" diye konuştu. İngiltere Dışişleri Bakanı sözlerini "NATO müttefikleri ve genel olarak uluslararası toplum, hoşgörü ve ifade özgürlüğü temel değerleri konusunda omuz omuza durmalı. Teröristlere asla bizi bölme zevkini tattırmamalıyız" diye sürdürdü. Nasıl tırmandı? Son gerginlik Fransa'da, ifade özgürlüğü dersinde öğrencilerine Muhammed peygamber karikatürleri gösteren öğretmen Samuel Paty'nin 16 Ekim'de Çeçen asıllı bir kişi tarafından öldürülmesi ardından tırmandı.

İslamda Muhammed peygamberin resmedilmesi günah sayıldığı gerekçesiyle hedef olan öğretmenin öldürülmesinden sonra, kamuoyundan da geniş destek alan Fransa hükümeti bunun bir ifade özgürlüğü meselesi olduğunu vurguladı, karikatürler resmi binaların dış cephelerine yansıtıldı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron öğretmen Paty'nin bir kahraman olduğunu söyleyerek Fransa'daki Müslüman toplumuna egemen olmayı amaçladığını söylediği "İslamcı ayrılıkçılık" ile savaşma sözü verdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 Ekim'de Muhammed Peygamber karikatürlerinin resmi binaların cephelerine yansıtılmasını ve ve Almanya'da bir camiye düzenlenen polis baskınını eleştirdi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için " "Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir? Öncelikle bir akli noktada kontrol" dedi.