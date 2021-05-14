İngiltere'den Hint varyantı uyarısı: Daha hızlı yayılıyor

Johnson, seyahat listesinde önemli değişiklik olmayacağı mesajını da verdi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan varyantı ile ilgili uyarıda bulundu. Uzmanlara göre, B.1.617.2 adlı varyantın daha çabuk bulaştığını belirten Johnson, diğer varyantlara kıyasla yayılma hızının ne kadar yüksek olduğu konusunda henüz kesin veriler bulunmamakla birlikte önümüzdeki dönemde zorlu kararlar alınması gerekebileceği mesajını verdi.

Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe sokulması planlanan gevşeme adımlarının şimdilik tehlikede olmadığını belirten Johnson, ancak Hint varyantının yayılmasının kapanmadan çıkış adımlarını yavaşlatabileceğini ve 21 Haziran'daki tam açılma planını sekteye uğratabileceğini kaydetti. Johnson, Hint varyantının gerçek etkisini görmek için önümüzdeki iki, üç haftada elde edilecek verilerin önem taşıdığını vurgıladı.

Aşılamaya hız verilecek

"İyi haber, aşıların bu varyanta karşı daha az etkili olduğuna dair bir bulgunun olmaması" diye konuşan Johnson, ancak 50 yaş üstü ve riskli grupta iki doz aşılama arasında geçen sürenin 12 haftadan 8 haftaya düşürüleceğini ve ilk dozu olmayanların aşılanmasının hızlandırılacağını kaydetti. Başbakan, insanların iki kez aşılanmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.