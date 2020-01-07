İngiltere'den İran'a "intikam dürtüsüne direnme" çağrısı

"Süleymani İngiltere'nin veya bölgedeki müttefiklerimizin dostu değildi." ifadesini kullanan Wallace, "Daha barışçıl ve müreffeh bir Orta Doğu'yu savunuyordu. Gizli operasyonlarıyla Irak ve Afganistan'da vekil güçlere silah sağladı. İngiliz kuvvetlerinin ve diğer Batılı güçlerin ölümüne ve sakatlanmasına yol açan el yapımı patlayıcıları geliştirmeleri için vekillerini teşvik etti. İngiliz güçlerinin konuşlu olduğu Basra gibi yerlerde istikrarsızlığa nasıl yol açtığını da unutmamalıyız." diye konuştu.

LONDRA (AA) - İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin İngiltere veya bölgedeki müttefiklerinin "dostu olmadığının" altını çizerek, "Majestelerinin hükümeti, İran'ı, olmaya özendiği normal bir ülkeye uygun tutum takınmaya ve intikam dürtüsüne direnmeye çağırıyor." dedi.

Wallace, Irak parlamentosunun ülkedeki yabancı askerleri çıkarma kararına da değinen Wallace, bu kararın İngiltere için sonuçlarını değerlendirdiğini kaydetti. Wallace bununla birlikte Bağdat yönetimine, terör örgütü DEAŞ'la mücadele için orada kalmalarına izin vermesi çağrısında bulundu.

Wallace, İngiltere'nin Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bölgedeki İngiliz vatandaşlarını ve çıkarlarını korumaya dönük acil tedbirler aldığını, bu kapsamda bölgedeki İngiliz gemileri ve helikopterlerinin yaşanacak bir krize müdahale için hazır duruma getirildiğini kaydetti.

İran'ın ve Süleymani'nin Suriye'de "cani Esed rejimine askeri destek sağladığını" ve "Yemen'de çatışmaları körüklediğini" de hatırlatan Wallace, bu gibi faaliyetlerle bölgenin istikrarsızlaştırıldığını kaydetti.

- "Hiçbir ihtimali dışarıda bırakmıyorum"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in, ABD'nin, bir devlet yetkilisi olan Süleymani'yi öldürmesinin "yasal" olup olmadığını sorması üzerine ise Wallace, "Bu kararın yasal olup olmadığını izah etmesi gereken ABD’dir ancak bizim elimizdeki istihbarat ortada meşru müdafaa vakası olduğunu düşünmeye kafi." diye konuştu.

Liberal Demokrat Parti liderliğine vekalet eden Ed Davey'nin Wallace'dan İngiltere'nin İran'a yapılacak bir saldırıya katılmayacağı güvencesini vermesini istemesi üzerine ise Wallace, "Hiçbir ihtimali dışarıda bırakmıyorum. İngiltere vatandaşlarını korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır. İran'ın veya başka birinin aklında gelecekte ne olacağını söyleyemeyiz. Bu nedenler kararları zamanı gelince alma hakkımızı daima saklı tutuyoruz." ifadesini kullandı.

İngiltere, cumartesi günü vatandaşlarını İran ve Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarmış, donanmaya ait "HMS Montrose" ve "HMS Defender" gemilerinin de yeniden Hürmüz Boğazı'nda devriye yapacağını duyurmuştu.