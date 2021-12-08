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İngiltere'den İran'a "Nükleer Anlaşmaya Dön" Uyarısı

08.12.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İran’ı 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda uyardı. İngiliz Bakan, bunun İran için son şans olduğunu söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, İran’ı 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesi konusunda uyardı. İngiliz Bakan, bunun İran için son şans olduğunu söyledi.

İran’ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya dönmesi ve şartlarını yerine getirmesi için yürütülen müzakerelerin yeni turunun başlamasına bir gün kala İngiltere’den İran’a yönelik bir uyarı geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, düşünce kuruluşu Chatham House’ta yaptığı konuşmada “Bu İran için gerçekten de son şans. Onları bu konuda güçlü bir biçimde uyarıyorum çünkü müttefiklerimizle birlikte İran’ın nükleer silah elde etmesini önlemek için çalışmak konusunda son derece kararlıyız” dedi.

İngiliz bakan, İran’ın 2015 yılında imzalanan anlaşmaya geri dönmesinin kendisinin de çıkarına olacağını ve anlaşmayı imzalamaları gerektiğini ifade etti.

ABD’nin bir önceki başkanı Donald Trump döneminde anlaşmadan çekilmesinin ardından İran da anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmeyi bıraktı. Biden yönetimi’nin göreve gelmesinin ardından ABD’nin anlaşmaya geri dönmesi ve İran’ın da anlaşma şartlarını yerine getirmesi için Nisan ayında müzakerelere yeniden başlandı. İran’daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle yaz aylarında ara verilen görüşmelere geride bıraktığımız günlerde yeniden geri dönüldü.

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