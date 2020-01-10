İngiltere'den İran'a uçakla seyahat uyarısı

LONDRA (AA) - İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Ukrayna uçağının İran füzesiyle düşürüldüğü iddialarının ardından İngiliz vatandaşlarına İran'a giden veya bu ülkeden kalkan uçaklara binmemeleri uyarısında bulundu.

Raab, yazılı açıklamasında, uçağın İran tarafından ateşlenen karadan havaya füzeyle vurulduğu bilgisi ile bölgede artan gerilime dikkati çekti.

Bu nedenle "İngiliz vatandaşlarına İran'a seyahat etmemeleri, İran'a giden veya İran'dan kalkan uçaklara binmemeleri" tavsiyesinde bulunduklarını kaydeden Raab, "Uçağın düşmesine neyin sebep olduğunu belirlemek için acilen tam ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

- İran'da düşen Ukrayna Havayolları uçağı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, İran'ın, 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurmasından saatler sonra havalanmasının ardından düşmüş, uçaktaki 176 yolcudan kurtulan olmamıştı.