İngiltere’den İran’ı kızdıracak misyon girişimi

Hunt, boğazın güvenli geçişlere açık tutulmasında İngiltere’nin Avrupalı müttefiklerinin kilit rol üstleneceklerini aktarırken, son 48 saatte belirli ülkelerle yapıcı görüşmeler yürütüldüğünü, bu hafta içinde ABD’nin yaptığı son öneriler ile bu girişimin nasıl uyumlaştırılabileceğini ele alacaklarını aktardı. İngiliz bakan bu misyona hangi ülkelerin destek vereceğini ise açıklamadı.

İngiliz Bakan, “Bu önemli bölgeden güvenli geçişleri sağlayabilmek için Avrupa liderliğinde bir koruma misyonu oluşturmak istiyoruz” dedi.

İran cuma günü İngiltere bandıralı bir petrol tankerini alıkoymuştu.İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran’ın İngiliz bandıralı petrol tankerine el koyduğu Hürmüz Boğazı’nda geçiş güvenliğini sağlayacak deniz koruma misyonu için girişim başlattıklarını açıkladı.

Bununla birlikte Hunt, hedeflenen Avrupa misyonunun, İran ile nükleer anlaşmadan çekilen ABD’nin Tahran yönetimi üzerinde uyguladığı yoğun baskı politikasının bir parçası olmadığını da sözlerine ekledi. ABD Başkanı Donald Trump geçen yıl İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmiş, İngiltere, Almanya ve Fransa ile birlikte hareket ederek anlaşmadan çekilmeyeceğini duyurmuştu.

Mürettebatın görüntüleri yayınlandı

Bu arada İran bugün alıkoyduğu İngiltere bandıralı geminin mürettebatının görüntülerini yayınladı. Videoda kırmızı bir üniforma giydikleri görülen mürettebata İranlı bir yetkilinin “sergiledikleri işbirliğinden dolayı” teşekkür ettiği duyuluyor.

Gemi mürettebatı arasında İngiliz vatandaşı bulunmadığı açıklandı.

İngiltere ordusuna bağlı kuvvetler, ay başında Cebelitarık Boğazı’nda, Suriye'ye yasadışı ham petrol taşıdığı gerekçesiyle bir İran tankerine el koymuş, bunun üzerine İran da cuma günü Hürmüz Boğazı’nda “Stena Impero” adlı, İngiltere bandıralı petrol tankerini alıkoymuştu.