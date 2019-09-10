İngiltere'den İran'ın Esed rejimine petrol satışına tepki

LONDRA (AA) - İngiliz hükümeti, İran'ın Suriye rejimine petrol temin etmesine tepki gösterdi ve bu ülkenin Londra Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın, Cebelitarık hükümetince alıkonulan Grace 1 adlı tankerin serbest bırakılması sürecinde Suriye ya da Avrupa Birliği'nin (AB) yaptırım uyguladığı başka bir yerdeki bir teşekküle petrol temin etmeyeceğine dair güvence verdiği hatırlatıldı.

"İran'ın bu güvenceyi ihlal ettiği ve petrolün Suriye ve Esed'in katil rejimine verildiği açıktır." ifadesine yer verilen açıklamada, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın da bu adımı kınamak için İran'ın Londra Büyükelçisini çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, İran'ın bu eyleminin uluslararası normların kabul edilemez bir şekilde ihlali anlamına geldiği ve İngiltere'nin konuyu Birleşmiş Milletler (BM) gündemine getireceği kaydedildi.

Bakan Raab da konuya ilişkin açıklamasında, "Esed'in acımasız rejimine yapılan bu petrol satışı, İran hükümetinin bölgesel güvenliği bozmaya dönük eylemlerinin bir parçası." ifadesini kullandı.