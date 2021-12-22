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İngiltere'den İşletme Sahiplerine 1 Milyar Sterlin Güvence

22.12.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Corona vakaları sayısı bir günde 106 binle rekor kırarken Başbakan Boris Johnson’ın yoğun toplantılar maratonu sonrasında yaptığı açıklamalar ve karantinayı geciktiren tedbirleri tartışmalara yol açtı.

İngiltere’de Corona vakaları sayısı bir günde 106 binle rekor kırarken Başbakan Boris Johnson’ın yoğun toplantılar maratonu sonrasında yaptığı açıklamalar tartışmalara yol açtı.

Johnson “şimdilik yürürlükte olan kuralları sıkılaştırmaya gerek yok” demiş ve bunu “halk sağlığını korumakla gereksiz aksamalar ve ekonomik zararlardan kaçınma amaçlı çok iyi dengelenmiş bir seçim” olarak nitelemişti.

İngiltere’de hükümete acil durumlarda bilimsel tavsiye veren SAGE’in çağrısıyla hafta sonu milli güvenlik kurulunu toplayan Başbakan, son kararıyla hem piyasa hem de bilim çevrelerinden tepki görüyor.

“İngiltere’yi Hükümet değil, Omicron yönetiyor”

Londra Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Dr. Irene Peterson “bu, hükümetin salgındaki üçüncü kararsızlığı” diyerek ilk karantina kararı ve Delta varyantını önlemedeki gecikmeyi de eleştirdi.

Peterson “görevde sanki İngiliz hükümeti değil de Omicron varmış gibi” diye konuştu.

“İşletmeler yüzde 40 ila 60 zararda”

İngiltere’deki Ağırlama Sektörü Derneği başkanı Kate Nichols, “üyelerimiz ne yapacağını şaşırdı, yılbaşı için düzenlenmesi umulan etkinlikler arafta kaldı” dedi. Nichols şimdiden işyerlerinin yüzde 40’la 60 arasında zarar ettiğini söyledi.

Gece hayatı eğlence sektörü temsilcisi Michael Kill, “planlı eğlencelere gelen iptal telefonları yüzünden her beş işletmeden biri ay sonu personel maaşlarını ödeyemeyecek” dedi. Kill, her üç işletmeden birinin kapanma noktasına geldiğine de dikkat çekti. Online alışverişler yüzünden mağazalar da yardım talep ediyor.

Restoran ve barlara 6 bin sterlin destek sözü

Sağlık Bakanı Sacit Cavit’in aksine kabinede karantinaya karşı tavrını belli eden Maliye Bakanı Rishi Sunak zarar ettiğinden yakınan işletmelere 1 milyar sterlin destek sözü verdi. Ağırlama ve eğlence sektöründe işletme başına 6 bin sterlin ayıran Sunak, bazı şirketlerin elemanlarının hastalık izni ödeneği için de söz verdi.

Sunak tiyatrolar ve müzeler için ekstra 30 milyon sterlin bütçe ayrılacağını açıkladı.

Omicron’un bulaşma katsayısı 3

Londra Imperial Üniversitesi’den gelen araştırma sonucu, Omicron’un bulaşma katsayısını 3 olarak saptadı. Yani enfeksiyonlu biri üç kişiyi daha hasta edebilir. Londra, yayılma hızı bakımından Omicron’un merkez üssü olarak kabul ediliyor.

Ayın 18’inde gelen verilere göre Londra’da hastaneye yatırılan Corona vakalarının sayısı 1349 oldu. Bu rakam bir önceki haftaya göre yüzde 37 daha fazla. Sadece Cuma günü hastaneye yatırılanların sayısı 220 olarak açıklanmıştı. Londra’daki yeni vakaların yüzde 80’ini Omicron’a maruz kalanlar oluşturuyor.

Ülkede Omicron’a maruz kaldığı saptanan ve şu an hastanede yatan kimselerin sayısı 124. Bugüne kadar Omicron nedeniyle 14 kişi öldü.

Bilim çevreleri Başbakan Boris Johnson’un tavsiyelere rağmen karantinayı ‘ince ayarlanmış’ bir kararla ertelemesini eleştirdi.

Oxford Üniversitesi’nden bulaşıcı hastalıklar araştırmacısı Trish Greenhalg, “eldeki veriler etkinliklerin durdurulması için yeterli, kapalı yerlerde maskesiz bir araya gelinmemeli ve ağızlar açık şarkılar söylenmemeli” dedi.

Bilim kurulu SAGE üyesi Andersen Hayward ise “zamanında tedbir alınmaması milyonlarca vakaya neden olacak” diyerek Başbakanı, bilimsel önerileri dinlememekte eleştirdi. Muhalefet partileri ise Başbakan Boris Johnson’ın, partisinin içinde kendine karşı başlayan isyanı bastırmak için karantinadan vazgeçtiğini ileri sürerek onu halk sağlığını tehlikeye atmakla suçladı.

10 gün izolasyon süresi negatif sonuçlu testle kısalabilir

Sağlık bakanı Sacit Cavit bu günden sonra Corona’ya yakalananların 10 gün süren izolasyon süresini 6. Gün elde edilecek negatif test sonucuyla zorunlu olmaktan çıkardı.

Omicron’a özel aşı

Oxford Üniversitesi Omicron’a karşı aşı için kolları sıvadı. Üretim ve dağıtımdan sorumlu AstraZeneca aşının mimarlarının laboratuvarda işbaşı yaptığını açıkladı.

Çocuklara aşı tavsiyesi

Hükümetin kararlarında tavsiye aldığı bilim kurulu, 5 ila 11 yaşındaki çocukların da aşı olması gerektiği üzerine görüş bildirdi.

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