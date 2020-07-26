İngiltere’den İspanya’ya Seyahat Kısıtlaması

Cumartesi gece yarısı itibarıyla uygulanmaya başlanacak kısıtlama, tatil planı yapanlardan çok oradaki tatilcilerin tepkisini çekmiş durumda. Beklenmedik karar nedeniyle sosyal medyadan eleştirilerin hedefi olan Dışişleri Bakanı Dominic Raab, SkyNews televizyonuna yaptığı açıklamada, ‘‘Mümkün olduğunca hızlı hareket ederek almak zorunda olduğumuz bu karar nedeniyle, tatilcilerden özür dileyecek halimiz yok’’ dedi. Başta güvenli olarak belirlenen listedeki ülkelerin, gerektiğinde o listeden kaldırılabileceğini belirten Dışişleri Bakanı, neden tatilciler önceden uyarılmadı sorusuna, ‘‘İspanya’daki veriler anında değerlendirilmeliydi’’ yanıtını verdi.

Bu kararla birlikte İspanya’dan tatil dönüşü 14 gün evde karantina uygulanacak İngilizler arasında, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da var.

İspanya’daki Corona virüsü vakalarının artması, İngiltere’nin kısa süre önce kaldırdığı seyahat kısıtlamalarını yeniden koymasına neden oldu.

Kararın uygulanma nedeni vaka sayılarının günlük 900’ü aşması olarak açıklandı.

İspanya: ‘‘Karara saygılıyız’’

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada durumun kontrol altına alındığını, vakalarda artış yaşanan yerlerin belirlenip, izolasyonunun sağlandığını kaydedildi, ancak ‘‘İngiliz makamlarının aldıkları bu karara saygılıyız’’ dendi.

Kararın ardından seyahat acentelerinden seyahat iptali haberleri geldi. TUİ turizm grubu, Majorca, İbiza gibi adaların bulunduğu Balear ve Kanarya adaları haricindeki yönlere ilk etapta 9 Ağustos’a kadar olan seyatleri iptal ettiğini açıkladı. Aralarında British Airways, Easy Jet gibi İspanya’ya turist taşıyan havayolu şirketlerinden de hayal kırıklığı mesajları geldi, ancak ‘‘Uçuşların ani iptali söz konusu olamayacak’’ dendi.

İngiliz turistler Türkiye’ye yönlendirilebilir mi?

İngiltere’deki Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Engin Sertoğlu, bu karar nedeniyle kurtuluş umudunu kısalan sezonda arayan büyük şirketlerin iflasla yüzleşebileceğini söyledi. Bazılarının, varlıklarının sadece İspanya’ya götürdükleri İngiliz turistler sayesinde sürdüğünü öne süren Sertoğlu, soru üzerine bu kararın halen kapıları açık olan Türkiye’ye yarayıp yaramayacağına, ‘‘Ancak zamanla görürüz’’ yanıtını verdi. Sertoğlu iki tatil arasındaki fiyat farkına işaret etti.