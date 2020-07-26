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İngiltere’den İspanya’ya Seyahat Kısıtlaması

26.07.2020 17:41 | Son Güncelleme

İspanya’daki Corona virüsü vakalarının artması, İngiltere’nin kısa süre önce kaldırdığı seyahat kısıtlamalarını yeniden koymasına neden oldu

İngiltere’den İspanya’ya Seyahat Kısıtlaması

İspanya’daki Corona virüsü vakalarının artması, İngiltere’nin kısa süre önce kaldırdığı seyahat kısıtlamalarını yeniden koymasına neden oldu.

Dışişleri Bakanlığı İngiliz vatandaşlarına zorunlu haller dışında İspanya’ya gitmemelerini tavsiye etti.

Bu kararla birlikte İspanya’dan tatil dönüşü 14 gün evde karantina uygulanacak İngilizler arasında, Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da var.

“Özür dileyecek değiliz”

Cumartesi gece yarısı itibarıyla uygulanmaya başlanacak kısıtlama, tatil planı yapanlardan çok oradaki tatilcilerin tepkisini çekmiş durumda. Beklenmedik karar nedeniyle sosyal medyadan eleştirilerin hedefi olan Dışişleri Bakanı Dominic Raab, SkyNews televizyonuna yaptığı açıklamada, ‘‘Mümkün olduğunca hızlı hareket ederek almak zorunda olduğumuz bu karar nedeniyle, tatilcilerden özür dileyecek halimiz yok’’ dedi. Başta güvenli olarak belirlenen listedeki ülkelerin, gerektiğinde o listeden kaldırılabileceğini belirten Dışişleri Bakanı, neden tatilciler önceden uyarılmadı sorusuna, ‘‘İspanya’daki veriler anında değerlendirilmeliydi’’ yanıtını verdi.

Kararın uygulanma nedeni vaka sayılarının günlük 900’ü aşması olarak açıklandı.

İspanya: ‘‘Karara saygılıyız’’

İspanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada durumun kontrol altına alındığını, vakalarda artış yaşanan yerlerin belirlenip, izolasyonunun sağlandığını kaydedildi, ancak ‘‘İngiliz makamlarının aldıkları bu karara saygılıyız’’ dendi.

Kararın ardından seyahat acentelerinden seyahat iptali haberleri geldi. TUİ turizm grubu, Majorca, İbiza gibi adaların bulunduğu Balear ve Kanarya adaları haricindeki yönlere ilk etapta 9 Ağustos’a kadar olan seyatleri iptal ettiğini açıkladı. Aralarında British Airways, Easy Jet gibi İspanya’ya turist taşıyan havayolu şirketlerinden de hayal kırıklığı mesajları geldi, ancak ‘‘Uçuşların ani iptali söz konusu olamayacak’’ dendi.

İngiliz turistler Türkiye’ye yönlendirilebilir mi?

İngiltere’deki Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Engin Sertoğlu, bu karar nedeniyle kurtuluş umudunu kısalan sezonda arayan büyük şirketlerin iflasla yüzleşebileceğini söyledi. Bazılarının, varlıklarının sadece İspanya’ya götürdükleri İngiliz turistler sayesinde sürdüğünü öne süren Sertoğlu, soru üzerine bu kararın halen kapıları açık olan Türkiye’ye yarayıp yaramayacağına, ‘‘Ancak zamanla görürüz’’ yanıtını verdi. Sertoğlu iki tatil arasındaki fiyat farkına işaret etti.

Sertoğlu, ‘‘İstatistiklere göre ülke gelirinin yüzde 12’sini turizmden elde eden İspanya’ya turist olarak gelen her beş müşteriden birinin İngiliz olması nedeniyle bu kararla Turizmciler büyük gelir kaybına uğrayacak’’ dedi. Türkiye’nin karşılaştırmada cazip bir alternatif olamayacağını ise mesafe, dolayısıyla fiyat farkıyla açıklayan Sertoğlu, İngiltere’den bir saatlik uçuş mesafesi nedeniyle İspanya’ya günde beş sefer yapılabildiğini, ancak dört saatlik Türkiye mesafesinin, günde ancak iki sefere müsaade edebildiğini belirtti. Sertoğlu, şu anda İspanya’ya en ucuz 20 sterline gidiş, dönüş uçak bileti bulunabilirken Türkiye’ye 100 sterlinden daha ucuza bilet bulunamayacağını kaydetti.

İngiltere Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı, İspanya’ya 25 milyon İngiliz turist giderken Türkiye’yi ancak 2 buçuk milyon kadarının tercih etmesini, bilinen dış ilişkilerin yanı sıra biraz da bu fiyat farkına bağladı.

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