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İngiltere'den İsrail'in yeni yerleşim planına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 21:49 | Son Güncelleme

İngiltere’nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt: - "İsrail hükümetinin bu hafta Batı Şeria'daki yerleşimlerini genişleteceğini duyurması kabul edilemez ve hayal kırıcıdır" - "Bu tür eylemler uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışıdır ve İsrail’in Filistinliler ile gelecekte herhangi bir barış anlaşmasına yönelik kararlılığını sorgulanır hale getirir"

LONDRA (AA) - İngiltere’nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt, İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerini genişletme kararının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Yazılı bir açıklama yayımlayan Burt, “İsrail hükümetinin bu hafta Batı Şeria'daki yerleşimlerini genişleteceğini duyurması kabul edilemez ve hayal kırıcıdır.” ifadelerini kullandı.

Burt, İsrail’i yasa dışı yerleşimlere son vermeye davet ederek, "Bu tür eylemler uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışıdır ve İsrail’in Filistinliler ile gelecekte herhangi bir barış anlaşmasına yönelik kararlılığını sorgulanır hale getirir.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Batı Şeria'da 14 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini inşa etmeyi planladığı belirtiliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu önceki aylarda yaptığı açıklamalarda, liderliğini yürüttüğü hükümetinin Filistin topraklarındaki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine "en fazla destek veren" hükümet olduğunu dile getirmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal boyunduruğu altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te ise 220 bin Yahudi yerleşimcinin kaldığı 18 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

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Alistair Burt Batı Şeria ingiltere israil

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